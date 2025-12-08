El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico Williams se adelanta a Giuliano en la lucha por un balón en el partido ante el Atlético. Ignacio Pérez

Nico empieza a ver la luz

El rojiblanco ha jugado tres partidos en siete días y, aunque «todavía no estoy al cien por cien» de la pubalgia, empieza a tener continuidad

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Lunes, 8 de diciembre 2025, 04:14

Comenta

Nico Williams empieza a mostrar brotes verdes tras el calvario que viene sufriendo por los problemas de pubis que comenzaron en la recta final de ... la pasada campaña. Las molestias no han desaparecido del todo, pero el tratamiento conservador puesto en marcha por los servicios médicos del club, descartando la intervención quirúrgica, parece que empieza a dar frutos para alegría de Valverde, que ha echado mucho de menos la verticalidad y capacidad de desequilibrio del extremo navarro, máxime ante la ausencia también de Iñaki.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  5. 5

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  6. 6

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  7. 7

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  8. 8

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»
  9. 9

    Radiografía de un atasco en Bizkaia
  10. 10 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nico empieza a ver la luz

Nico empieza a ver la luz