Nico empieza a ver la luz

Nico Williams empieza a mostrar brotes verdes tras el calvario que viene sufriendo por los problemas de pubis que comenzaron en la recta final de ... la pasada campaña. Las molestias no han desaparecido del todo, pero el tratamiento conservador puesto en marcha por los servicios médicos del club, descartando la intervención quirúrgica, parece que empieza a dar frutos para alegría de Valverde, que ha echado mucho de menos la verticalidad y capacidad de desequilibrio del extremo navarro, máxime ante la ausencia también de Iñaki.

«Ahí vamos. Todavía no estoy al cien por cien, es algo que tengo que soportar, tengo que jugar con ello», aseguró el futbolista rojiblanco sobre las molestias que sobrelleva nada más doblegar al Atlético en San Mamés, con asistencia suya a Berenguer en la recta final del envite para batir a Oblak de fuerte disparo. Pero las sensaciones son buenas. Prueba de ello es que ha disputado tres partidos en un estrecho margen de siete días y en dos de ellos, además, el del Ciutat ante el cuadro granota y el del sábado contra los colchoneros en La Catedral, fue uno de los destacados. Empieza a terner la deseada continuidad.

Contra el Levante (0-2), además de marcar el segundo tanto con una vaselina que superó la salida de Ryan al filo del descaso en una contra de libro del Athletic, también participó en el tanto de Robert Navarro que inauguró el marcador. Con el Real Madrid, siguiendo la tónica general del equipo, estuvo desconectado en una noche para olvidar. La mejoría de Nico, sin embargo, ha sido evidente ante el Atlético, un rival exigente que se jugaba no perder comba con la cabeza de la tabla. Aunque al inicio del encuentro se le vio dubitativo y hasta temeroso en las arrancadas, fue calentando motores con el paso de los minutos.

Línea ascendente

De hecho, sus compañeros le buscaron volcando casi siempre el juego por la banda izquierda y Nico aceptó el reto. En la primera mitad dispuso de una lanzamiento de rosca, marca de la casa, que se marchó desviado, y en la segunda, tras dejar sentado a su marcador dentro del área, gozó de una oportunidad clarísima para marcar. Disparó sin embargo flojo con la derecha y Oblak detuvo sin problemas. En otra de sus internadas optó por ceder a Guruzeta en lugar de rematar y el punta guipuzcoano no llegó al balón en el área pequeña.

El PSG de Luis Enrique será otra muy buena piedra de toque este miércoles tanto para Nico como para el Athletic, que necesita la victoria ante el vigente campeón para seguir con opciones de pasar a la ronda eliminatoria de la Champios. «Esto no es algo a corto plazo, una herida y ya está. Tiene un proceso largo, pero pensamos que poco a poco va estando mejor», se congratuló Valverde sobre la progresión de Nico con el tratamiento conservador aplicado.

El extremo rojiblanco comenzó el curso con buenas sensaciones tras descansar todo el verano. Sin embargo, la lesión muscular sufrida en septiembre con España en partido clasificatorio para el Mundial ante Turquía le hizo perderse seis partidos entre Liga y Champions. A ello se ha sumado la vuelta de las molestias en el pubis que han obligado a Valverde a dosificarle. Nico vuelve a disfrutar, aunque sea con alguna molestia.