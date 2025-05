El mensaje que mandó Patxi Alonso a una estrella del Manchester United

El presentador televisivo y gran hincha del Athletic Patxi Alonso tiene una gran relación con la familia de la estrella del United Alejandro Garnacho (20 ... años), un internacional argentino nacido en Madrid que juega de delantero en el club de Manchester.

Alonso viajó con el Athletic a Roma y Glasgow. En Manchester se hizo hace un año una foto en Old Trafford con el padre de Garnacho y unas hinchas rojiblancas, las hermanas Ainhoa e Idoia Gómez y el marido de la primera, hincha del club local. Todos vestidos con la camiseta del United. También tiene fotos en sus redes sociales posando con el jugador madrileño.

Ampliar Patxi Alonso con el padre de Garnacho, Ainhoa Gómez y el marido de esta.

El delantero del United ha indicado en la sala de Prensa de la ciudad deportiva de Carringthon que ha recibido un mensaje del periodista vasco. «Es un amigo de la familia y tenemos relación. He estado varias veces con él. Es fan del Athletic. Me escribió para darme la enhorabuena por el partido y la victoria de la ida y me dijo que van a venir con todo a remontar».

El madrileño aparece en las quinielas como uno de los jugadores que puede ser traspasado por el United a final de temporada porque no acaba de encajar en la propuesta deportiva de Rúben Amorim. En todo caso, los periodistas ingleses explican que se trata de uno de los pilares del futuro del club. «Se escuchan rumores, pero tengo contrato hasta 2028 y estoy más que contento en el club. Sé que aquí hay que trabajar duro para entrar en la convocatoria y jugar. Tengo claro que debo mejorar mis cifras», ha indicado.