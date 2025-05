Masip confunde el cántico «y Negreira, ¿qué?» con supuestos gritos a favor de Mbappé en San Mamés

Alain Mateos Martes, 27 de mayo 2025, 12:09 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

A la actual junta directiva del Barcelona no le sentó nada bien la sonora pitada que se llevaron los culés el pasado domingo cuando el Athletic le hizo el pasillo como campeón de Liga. El exbalonmanista Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta en el Barcelona, atacó a la masa social del Athletic nada más acabar el choque. «Estoy muy decepcionado con la afición de Bilbao», dijo cuando fue sorprendido por las cámaras de 'El Chiringuito' en el aeropuerto de Loiu.

Enric Masip, directivo del FC Barcelona, sobre San Mamés:



“Gritaron Kylian Mbappé.”



Eso es completamente falso.

Por si no lo escuchaste bien, en San Mamés se gritó:



“¿Y Negreira qué?”



Vicepresidente de los árbitros al que estuvisteis pagando durante 17 años pic.twitter.com/UYXifeDVTC — Diego Cobo (@DiiegoCobo) May 26, 2025

No fue la única queja que manifestó Masip. También reprocha que el presidente del Athletic Jon Uriarte no felicitase a su homólogo culé por la Liga. «El presidente (Laporta) llega y no le viene a saludar ni el presidente. En el asiento donde verá el partido, allí le da la mano y no recibe ninguna felicitación por parte del presidente del Athletic de Bilbao. Incluso cuando nos íbamos, Iribar nos felicita. Uriarte no le felicitó. En la media parte me dijo 'ostras, no me ha felicitado ni por la Liga'», ha afirmado en declaraciones al diario Sport.

En esa charla también muestra su sorpresa por unos supuestos cánticos que los athleticzales dedicaron a Mbappé durante el partido. «¡Gritaron Kilian Mbappé!», comenta. Pero nada más lejos de la realidad. Masip se confundió con el cántico «y Negreira, ¿qué?», ya habitual en San Mamés y otros campos desde que se destapase el escándalo de pagos por parte de diferentes directivas del Barcelona al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira.

El dirigente azulgrana quiso poner además en valor la actitud de su club. «Cuando sonó el himno del Athletic, todos los que estábamos allí (en el palco) nos levantamos por respeto e incluso el Barça le hizo el pasillo a De Marco (sic), que es un jugador que ha hecho historia en Bilbao, pero que al Barça ni le va ni le viene». Y añadió: «Lo que no entiendo es que en un ambiente de no jugarte nada, como mínimo no te levantes y aplaudas al campeón de Liga cuando tus jugadores hacen el pasillo. Debería ser lo normal, pero no fue una pitada pequeña, fueron muchos, generalizada».