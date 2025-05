Locura en el autobús del Athletic en el aeropuerto: «Oh, oh, Yuri, te quiero cantar»

B. V. Viernes, 16 de mayo 2025, 10:27 | Actualizado 10:47h. Comenta Compartir

Sobre el césped, en el vestuario, en el autobús... Cualquier lugar era bueno para festejar la clasificación para la Champions. Una vez concluido el partido contra el Getafe, con victoria 0-2 para los rojiblancos, los jugadores del Athletic estaban eufóricos. El equipo volvía a la máxima competición europea diez años después.

La fiesta rojiblanca no paró. Exaltación en estado puro. Daba igual el lugar, que el momento lo merecía. En el aeropuerto continuó la fiesta. En el autobús utilizado para transportar a los viajeros entre la terminal y la aeronave, los jugadores no paraban de saltar. El vehículo no paraba de moverse. Entre tanta euforia también hubo cánticos. «¡Athletic, Champions League! ¡Athletic, champions League!». También hacia uno de los jugadores de la plantilla. «Oh, oh, Yuri, te quiero cantar», se les puede escuchar en un vídeo publicado en redes por el club.

Una celebración que vino precedida por la fiesta en el vestuario. Allí sonó a todo volumen el himno de la Champions mientras los jugadores no paraban de saltar. La música salía de un altavoz que colocaron sobre una camilla. «Estamos todos de fiesta», dijo Berenguer cuando le preguntaron sobre el ambiente en el vestuario. «Estamos contentísimos. Nos lo merecemos. Ahora a disfrutar un poco», añadió.