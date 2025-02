Andoni Goikoetxea ha sido uno de los representantes institucionales del Athletic en el sorteo de las eliminatorias de la Europa League celebrado este viernes ... en Nyon (Suiza). El 'embajador' rojiblanco y uno de los grandes nombres en la historia del club valoró el emparejamiento de octavos con la Roma, además de asomarse un instante al futuro para hablar de la inmensa ilusión instalada en la plantilla por hacer algo importante en el escenario continental. «Si queremos llegar a la final del 21 de mayo y ganarla tenemos que ir paso a paso. Lo primero es el equipo de Dybala, de Ranieri, antes de Mourinho... Dybala hizo dos golazos contra el Oporto. Es la estrella del equipo», dijo sobre el argentino, uno de los estandartes de la 'loba'.

Una de las ventajas es que el Athletic cerrará el cruce ante los italianos en La Catedral, donde los bilbaínos se sienten más poderosos que el increíble Hulk. Goikoetxea sin embargo no lo ven tan claro, o sí, pero prefiere jugar con las cartas boca abajo. «Vamos a jugar el segundo partido en San Mamés. No sé si favorece -apostilló-, pero nos gusta un poquito más. La Roma es un rival complicado, aunque somos optimistas». Tan optimistas que el excentral habló de la ilusión por hacer algo grande en el torneo, sin dejar de subrayar que solo hay que centrarse en los romanos porque si no «nos despistamos». Aun así, se permitió la licencia de decir que «llegar a la final es el sueño de los jugadores».

Goikoetxea profundizó en esta afirmación. «Hay que hacer una buena campaña en la Liga, donde vamos cuartos, y entrar en la Champions; pero llegar a la final de la Europa League es el sueño de los jugadores. Es una competición que el Athletic no ha ganado nunca. Sería muy bonito para despedir a algún futbolista mítico y leyenda como Óscar de Marcos», apuntó en referencia al reciente anuncio del lateral sobre su retirada al término de la presente campaña. «Debemos ir poco a poco», aconsejó el 'embajador', quien constató la floja campaña de la Roma y su mala posición en la Serie A. «Están con crisis y polémicas, han cesado a entrenadores... Pero me gusta ver a Ranieri en la banda, sacando el genio. No van bien en su liga y esto les motiva de seguir adelante», comentó sobre la competición continental.