El Liverpool aumenta los nubarrones de la pretemporada

La pretemporada avanza y los nubarrones crecen en torno al Athletic. A estas horas sólo ha ganado a un Primera RFEF -la Ponderradina- y a ... partir de ahí ha encajado cinco derrotas consecutivas, las dos últimas en Anfield en ese doble duelo. Goleada sin paliativos en el partido ante suplentes y decorosa en el de los titulares. Pero es que además, la plaga de lesiones se acentúa. En Anfield cayeron Prados, Sancet y Yuri.

Liverpool Mamardashvili; Frimpong (Nallo, m.72), Konaté, Endo, Kerkez; Szobolszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz (Wright, m.72), Gakpo; y Ekitike (Chiesa. m.57). 3 - 2 Athletic Unai Simón; Areso, Vivián, Yuri (Duñabeitia, m.75), Adama; Jauregizar, Ruiz de Galarreta (Vencedor, m.78), Williams (Ares, m.82), Sancet (Canales, m.43), Nico (Izeta, m.78); y Maroan (Johaneko, m.78). Goles 1-0. M.14. Salah. 1-1. M.29.Samcet. 2-1. M.55. Gapko. M.64. Maroan. 3-2. M.70. Gapko

Incidencias 61.000 espectadores

En medio de la precariedad de la posición del central, Ernesto Valverde viajó con sólo uno del primer equipo, Dani Vivián. Le rodeó de dos chicos del filial, pero a la hora de la verdad sólo De Luis jugó de inicio, en el primer partido. Dañobeitia se fue con 15 minutos.

Ante este aterrador Liverpool, Valverde alineó a Yuri de central. El entrenador mostró así qué carta jugará. Entre los no centrales, el de zarauztarra es la primera alternativa. Por tanto si Laporte no está para el primer partido y Paredes no llega, el lateral izquierdo acompañará a Vivián en el eje de la defensa. Siempre y cuando se recupere de la lesión que le hizo abandonar Anfield.

Los titulares empezaron fatal. Gapko se escapó en la banda defendida por Areso y localizó a Salah, quien anotó el 1-0 a los 14 minutos. En el partido de los dos equipos de gala, el Liverpool arrancó con un par de marchas más y metió en la madriguera a un Athletic que se dedicaba a capear el temporal como podía. El balance poco antes de la media hora lo decía todo. Un 76% de posesión para los locales y cuatro claras ocasiones por ninguna de los vascos. Era el Athletic un equipo muy temeroso.

Hasta que de repente Galarreta colocó de forma exquisita una falta en el segundo palo y ahí apareció brillante Vivián para enviarla hacia atrás. La pelota llegó a Sancet, el mejor argumento del equipo ante el gol. Controló y fusiló a Mamardashvili.

El Liverpool quería lucir palmito. Los cuatro fichajes de poco más de 300 millones estaban en el campo, Wirtz (125), Etikité (95), Frimpong (45) y Kerkez (40). Tras el empate rojiblanco continuó el asedio local.

Y llegó la segunda de las malas noticias de la enfermería. Prados se lesionó en el primer partido y a Sancet le ocurrió lo mismo en el segundo después de que el húngaro Szobozzlai le cayera encima. El navarro intentó seguir, pero cojeaba ostensiblemente y poco antes del descanso fue relevado por Canales.

Liverpool Woodman (Pecsi, m.46); Stpenson, Nyomi (Philling, m,67), Robertson, Tsmikas; Elliot, Jones (laffey, m.84), Mac Allister (Lucky, m.56); Doak (Daans, m.56), Ngumoha (Doherthy, m.67) y Darwin Núñez (Koumas, m.79). 4 - 1 Athletic Padilla; Gorosabel (Johaneko, m.73), Lekue, De Luis, Unai Gómez; Rego (Vendedor, m.73), Prados (Robert Navarro. m.10), Vesga; Serrano (Ares, m.73), Berenguer (Canales, m.85) y Guruzeta (Izeta, m.85). Goles 1-0. M. 3. Ngumoha. 2-0. M.5. Darwin Núñez. 3-0 M.42. Padilla en propia meta. 4-0. M.58. Elliot. 4-1. m.76. Guruzeta.

El Liverpool, influído por la goleada de los suplentes y su brioso arranque del partido, daba por encarrilado el partido. Pero se encontró con un hueso duro de roer. Los reeds comprendieron que la resistencia visitante iba a ser mucho mayor de la que se pronosticaba. Los de Valverde no tuvieron mucho juego, pero sí entereza y personalidad. Hasta que apareció Gapko para aprovechar un rechace de Unai Simón, una jugada en la que los rojiblancos pidieron fuera de juega de juego de forma estéril.

Pero no era el día ayer para dar por perdido al Athletic. Maroan cazó un balón aéreo en un córner y empató con la ayuda de Gapko. A partir de ahí se desató el apetito ofensivo de los rojiblancos, que pidieron en vano un penalti a Maroan y tuvieron un par de llegadas.

El Liverpool volvió a ser un tornado. Y Gapko se ganó el 3-2 con la colaboración de Unai Simón. Y el Athletic regresó modo desgracia con la lesión en el tramo final de Berchiche, que abandonó el terreno dolorido tras sufrir un pisotón involuntario de Salah. Amenazaba tormenta sobre Anfield y la hubo para el Athletic, sobre cuya cabeza crecen los nubarrones de las lesiones y los resultados en pretemporada.

Noticias negativas

En el primer encuentro amistoso, sonaron las alarmas dos veces en Anfield. Una por una alerta de fuego que obligó a desalojar durante casi una hora la tribuna principal. Y otra en el terreno, en donde una desquiciante unidad B del Athletic cogió fuego por todos los lados en su penoso arranque del primero de los dos duelos entre Athletic y Liverpool. Ernesto Valverde hubiera preferido que evacuaran a los suyos, pero allí se quedaron viendo cómo los reds les pasaban por encima en un arranque de encuentro para olvidar.

1-0 de Ngumoha en la primera jugada de ataque. 2-0 de Darwin Nuñez -a quien los de Liverpool se quieren quitar de encima- en el minuto 5. ¿Peor imposible? No. A los diez minutos se ha ido lesionado Prados. Así, desde el inicio ha quedado clara la diferencia entre un club que navega en un mar de libras y otro apurado por ver si es capaz de llegar a la jornada inaugural de Liga del día 17 contra el Sevilla con dos centrales del primer equipo en condiciones.

A diferencia del Liverpool, el Athletic no estuvo bien en nada. Los rojiblancos permitieron a los ingleses abusar del dominio del partido y de su temprana ventaja. El grupo de Ernesto Valverde dio una inquietante sensación de inocencia atrás. Cada ataque rival hacía tiritar a los vascos. El técnico ha salido al campo con un trivote formado por Rego, Prados y Vesga que ni aportó hacia arriba ni ayudó atrás. Cuando el navarro se fue lesionado quedó en un doble pivote que tampoco fue faro para alumbrar el juego del Athletic. Y arriba la sensación fue que hay que llegar mucho para convertir algo. Sólo Guruzeta, con el duelo ya resuelto, acertó con la portería visitante.