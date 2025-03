«Lezama es una burbuja buena, diferencial»

-¿Quién es el mejor central del mundo?

- Hay muchos jugadores buenos, pero a mí Sergio Ramos me parecía un pedazo de central. Tuve ... la suerte de coincidir con él en la selección.

- Debutó sustituyéndole.

- Eso es. Para mí ha sido un central referente. Y luego está Puyol. He tenido la suerte de estar también con Ayme (Aymeric Laporte), un central de la leche, Iñigo, Yeray... Y no es por hacerle la pelota, pero Yeray me parece un jugadorazo que flipas.

- Un delantero que le ha dado muy mala vida.

- Messi.

- ¿Lezama y Athletic son una burbuja?

- ¿En qué sentido?

- En que son un mundo diferente.

- Sí, por la filosofía. El club tiene que ser así para cuidar de su gente. Es una burbuja buena, diferencial.

- ¿Sabe qué mano dentro del área es penalti?

- Es un debate que va a estar mucho tiempo, y más con el VAR y las nuevas normas. Hablamos de la perspectiva del árbitro y del que está en la sala VOR. El día del Sevilla pitaron mano y era mano clara. Luego hay algunas que están pegadas al cuerpo -acerca los brazos al tronco-, te da y lo pitan. Pero qué hago, ¿me la corto?

- ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser futbolista?

- Somos unos privilegiados, tanto a nivel de trabajo como económicamente. Todo el mundo se puede hacer una idea. ¿Lo malo? Cuando las cosas van mal te crucifican. Lo he podido vivir. Con el tiempo intentas darle la vuelta. Luego está lo de tener una niña pequeña. Con tanto viaje no puedo disfrutar de ella lo que quisiera ni dar el relevo a mi mujer. Pero (el fútbol) tiene más cosas buenas que malas.