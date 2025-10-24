«Las lesiones son el precio a pagar por jugar en Europa» Valverde ha evitado valorar los pitidos a Nico pero ha asegurado que «es un jugador que siempre lo intenta. Quisiera que nuestros jugadores siempre acertaran, pero a veces se equivocan»

Ernesto Valverde es consciente de que la exigencia de la Champions conlleva peajes como el de las lesiones. Y en el caso del Athletic, de futbolistas fundamentales en su esquema. Ha sucedido con Nico Williams, con Sancet y tras el encuentro del miércoles del Qarabag, con Iñaki Williams. «Las lesiones es el precio a pagar por jugar en Europa y tener muchos partidos. El riesgo se multiplica. También hemos tenido mala fortuna con las lesiones de Egiluz y Prados, con el tema de Yeray... son jugadores que también podrían ser titulares», ha lamentado el preparador rojiblanco este viernes en Lezama. Respecto al capitán del equipo, además, se ha mostrado pesimista en cuanto a su recuperación de cara a la siguiente jornada y llegar al derbi frente a la Real Sociedad. «No creo», ha respondido Valverde.

La parte positiva en el Athletic es la profundidad de plantilla, que permite que haya futbolistas como Robert Navarro o Berenguer que son capaces de dar la vuelta a un partido como el del pasado miércoles. «Muchas veces se habla y se da importancia al once inicial pero hay que valorar a los recambios, a esos jugadores que tienen la capacidad de cambiar y aportar desde el banquillo. Es el caso de Robert Navarro o Berenguer el otro día, o del propio Galarreta, que nos dio muchas cosas», ha ensalzado Valverde.

Respecto a los silbidos que se escucharon en San Mamés cuando Nico Williams fue reemplazado, Valverde ha asegurado que no los escuchó, pero acto seguido ha defendido al extremo rojiblanco. «Nico siempre lo intenta, Berenguer, Serrano, Navarro... los delanteros tienen que intentarlo siempre, tendrán dias mejores y otros en los que estarán menos acertados, Nico muy buena primera parte y la segunda estaba muy cansando. Quisiera que nuestros jugadores acertaran siempre en el remate y en sus decisiones, también a mí me gustaría acertar siempre. Pero a veces ocurre que las cosas no salen y los delanteros se equivocan más porque tienen que intentar más cosas».

Valverde también se ha referido al Getafe, el rival de mañana en San Mamés. En la previa, Bordalás ha ensalzado al técnico de Viandar de la Vera, que ha respondido destacando la dificultad que entrañan los equipos que prepara el entrenador alicantino. «Sus equipos son reconocibles. Te hacen el partido muy incómodo porque tienen una gran voluntad. Se habla muchas veces del Getafe en muchos sentidos, pero yo lo veo competitivo. No es un equipo que se mete atrás. Intenta apretarte», ha analizado.