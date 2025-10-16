De Lekeitio a Castellón; el canterano del Athletic que mueve a su cuadrilla por los campos de Segunda El centrocampista Beñat Gerenabarrena, formado en Lezama y cedido en el Castellón hasta el mes de junio, disfruta de su primera temporada en el fútbol profesional

Alain Mateos Jueves, 16 de octubre 2025, 08:20 | Actualizado 08:34h. Comenta Compartir

Beñat Gerenabarrena (Lekeitio, 2003) puede presumir de tener buenos amigos. A pesar de tener que salir de Lezama este verano para curtirse en el fútbol profesional, su cuadrilla no le ha dejado solo y le acompaña a numerosos campos. El centrocampista del Athletic está cedido esta temporada en el Castellón, equipo que milita en Segunda División, donde se curte con la vista puesta en un hipotético regreso a Bilbao.

📸 Curiosas imágenes las que nos está dejando la cuadrilla de Beñat Gerenabarrena por los campos de LaLiga Hypermotion.



🤣 Se están haciendo notar. pic.twitter.com/wbMLDtVbZP — Diego Cobo (@DiiegoCobo) October 13, 2025

Para volver al Athletic, ya como jugador del primer equipo, debe hacerse fuerte en el conjunto castellonense, un equipo que ascendió a Segunda División hace dos temporadas y que pelea por mantenerse en el fútbol de élite un año más. Pero el protagonismo del lekeitiarra ha menguado desde que comenzase la Liga. Empezó como titular en Santander, donde disputó todos los minutos del encuentro. La siguiente jornada, ante el Valladolid, jugó 68 minutos y a partir de ahí quedó relegado al banquillo. No le vino bien el cambio de entrenador en septiembre. Con Pablo Hernández, el nuevo técnico, su presencia en el campo es mínima.

Aun así, sus amigos no le dan la espalda. La imagen de una veintena de chavales jóvenes con la camiseta del Castellón y el dorsal 15 de Gerenabarrena en la espalda ha dado la vuelta al país. En las redes sociales muchos usuarios se han sorprendido con la fidelidad de la cuadrilla hacia su amigo.

🔝👏 ¡Muchas gracias a los orelluts desplazados a Éibar por su apoyo!



👀 También a unos cuantos de Lekeitio que animaron intensamente durante el partido#PPO👂 pic.twitter.com/p8oBXFYpFH — CD Castellón (@CDCastellon) October 13, 2025

Comenzaron en Santander, en la primera jornada del campeonato, y estuvieron presentes el domingo en Ipurua, donde Gerenabarrena apenas sumó 15 minutos. Pero dio igual. Allí estaban los amigos del joven centrocampista, que incluso personalizaron una ikurriña con el escudo del Castellón.

Desde el equipo valenciano alucinan con su nueva 'grada de animación'. «¡Muchas gracias a los 'orelluts' -así se denomina a los fans del equipo- desplazados a Eibar por su apoyo! También a unos cuantos de Lekeitio que animaron intensamente durante el partido», escribieron en su perfil oficial de la red social X.

Un centrocampista de mucho motor

Gerenabarrena es un centrocampista interesante que tiene mucho motor y no para de trabajar en la sala de máquinas. La temporada pasada ya estuvo inscrito en LaLiga como jugador del primer equipo, aunque Valverde no llegó a hacerle debutar. Sí tuvo una oportunidad en la pretemporada de la pasada temporada. Contra el Racing disputó 19 minutos.

El joven de Lekeitio es un futbolista polivalente y atesora mucho recorrido combinado entre el trabajo defensivo y ofensivo, con transiciones largas. El anterior director deportivo de Lezama, José Mari Amorrortu, confiaba en él incluso para ascender hasta el primer equipo del Athletic en el futuro.