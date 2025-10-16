El Athletic es el equipo de la Champions más castigado por los horarios de la Liga El equipo rojiblanco es el que más partidos ha jugado con menos de 72 horas de tiempo desde el final del anterior

El Athletic es el equipo más castigado por los horarios de LaLiga entre los cinco clubes españoles que juegan la Liga de Campeones. Según los datos recopilados por este periódico, el conjunto de Ernesto Valverde es el que más veces debe afrontar un partido con menos de 72 horas de descanso desde la finalización del anterior encuentro.

Esta situación se da en cuatro encuentros del equipo de Ernesto Valverde, muchísimas si se tiene en cuenta que afecta hasta la jornada 12, la última de la que se han dado a conocer los horarios.

Se dio por primera vez contra Alavés (13 de septiembre a las 18.30 horas) y Arsenal (16-9 a 18.45). Se repitió con Valencia (20-9, 21.00 horas) y Girona (23-9 a 19.00 horas) y con el Dortmund (1-10 a 21.00 horas) y Mallorca (4-10 a 18.30). Y volverá a ocurrir la próxima semana con el Qarabag (día 22, 18.45 horas) y Getafe (día 25, 18.30 horas). El Athletic encadena desplazamientos y partidos sin apenas margen para la recuperación física ni la preparación táctica.

Los horarios que perjudican al Athletic son programados por LaLiga. No sólo le afectan cuando hay partidos de competición nacional y Champions, sino que se ha dado un caso (entre los duelos ante Valencia y Girona) en los que no han transcurrido 72 horas de diferencia. «LaLiga, que son los clubes, ponen los horarios y ellos sabrán», lanzó Valverde el día que se quejó por recibir al Mallorca un sábado tras jugar el miércoles anterior en Dortmund.

Hay otros cuatro equipos españoles en Champions, Villarreal, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. A ninguno de ellos le ha ido tan mal como el Athletic con los horarios.

A los demás, menos

Al Villarreal se le han programado hasta el momento tres partidos sin 72 horas desde el final del anterior. Le sucedió cuando visitó al Tottenham y al Real Madrid y va a ocurrir con el Rayo el 1 de noviembre. Este último caso tiene un matiz importante. El partido anterior es de Copa ante el Ciudad de Lucena, un equipo de Tercera ante el que Marcelino es probable que decrete una rotación masiva.

LaLiga ha tratado mejor al Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, con la mitad de partidos que el Athletic cada uno de ellos con menos de 72 horas desde el final del anterior.

A los 'colchoneros' les han programado así dos duelos, el que golearon al Real Madrid y el que jugarán en el campo del Arsenal el próximo martes. A los catalanes les sucedió ante el Getafe y la Real Sociedad.

La diferencia de tiempo entre un partido y otro generó una dura controversia entre el Real Madrid y LaLiga la pasada campaña. Carlo Ancelotti dijo que su equipo no volvería a jugar un encuentro si no hay al menos 72 horas de descanso entre uno y otro.

La amenaza le funcionó. Desde entonces no ha vuelto a jugar un partido sin 72 horas de diferencia desde el inicio del anterior. De hecho es el único equipo europeo español que esta campaña no ha disputado un duelo con menos de ese plazo desde el final del anterior.

LaLiga le ha programado dos duelos con menos de 72 horas de diferencia desde el final del anterior, pero llamativamente en los dos casos hay justo ese plazo de tiempo entre el inicio de un duelo y el del otro. Sucederá entre los duelos ante el Getafe (domingo) y Juventus (miércoles ) y entre el Valencia (1 de noviembre) y Liverpool (día 4), todos ellos a las 21.00 horas.

Esta situación de franca desventaja ha encendido las alarmas en el vestuario y entre la afición rojiblanca. Hay quejas por la manera que el calendario aprieta al equipo justo en el año de su regreso a la máxima competición continental. Además, resulta más doloroso al comprobar como los otros equipos Champions disfrutan de una mayor flexibilidad entre sus compromisos.

La capacidad de influir

El poder de los clubes y su capacidad de influencia y de presión de los clubes ante quienes marcan los horarios (LaLiga y las televisiones con derechos) tienen mucha influencia. Es evidente que cuanto más peso tiene una entidad, mayores son las facilidades.

El Athletic estaba hasta el lunes por la noche fuera de la Comisión Delegada, de la que el Madrid forma parte y en donde el Atlético tiene la vicepresidencia de Primera. Joan Laporta lleva tiempo al lado de Javier Tebas porque necesita su ayuda en su delicada situación económica y el Villarreal ha ayudado al presidente de LaLiga a sacar adelante su gran apuesta de un partido en Miami.

Al Athletic sólo le queda el derecho al pataleo. Ese papel lo cumple Valverde. «Ese partido a nosotros (el Mallorca un sábado en San Mamés) nos viene mal porque son tres días después (de Dortmund). No hay razón para ponerlo antes y sí razones para ponerlo después», protestó.

No era la primera vez que el entrenador se quejaba por los horarios. Ya lo hizo la pasada campaña en un par de ocasiones. No le agradó jugar en Villarreal un domingo a las 21 horas cuando el jueves siguiente visitaba al Rangers en Glasgow. Tampoco le gustó recibir al Las Palmas un miércoles y no un jueves, lo que le hubiera dado 72 horas de diferencia con el partido anterior en el Bernabéu.

«A veces es inevitable que no se cumplan las 72 horas. El problema es que cuando se pueden cumplir, ¿por qué no se hace? Porque la prioridad tiene que ser deportiva, no económica. Es el partido más importante para las teles, dicen. Es que pudiendo jugar el jueves con el Las Palmas por qué jugar el miércoles, ¿por qué vamos a jugar tres partidos en seis días en lugar de en siete? No lo terminamos de entender», se quejó entonces en vano el técnico.

