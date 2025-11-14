El jugador que dejó la Real Sociedad y fichó por el Athletic para estudiar Medicina en Bilbao Xabier 'Bigotón' Azkargorta ha muerto a los 72 años en Bolivia

Silvia Osorio Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:10

El fallecimiento a los 72 años del técnico vasco Xabier Azkagorta ha teñido de luto al fútbol nacional y sudamericano. En los banquillos labró una dilatada trayectoria, siendo uno de sus máximos logros la clasificación de la selección de Bolivia por primera vez para el Mundial de Estados Unidos en el 94. También dirigió al Espanyol en Primera con 29 años y pasó por Valladolid, Sevilla o Tenerife. A 'Bigotón', como así se le conocía en el entorno futbolístico, se le recordará especialmente por su carrera como entrenador, ya que como jugador su andadura fue breve.

Pero en ella el Athletic jugó un papel decisivo. El preparador de Azpeitia se estrenó en las filas del equipo de pueblo, el Lagun Onak, y de ahí, en 1969 dio el salto a la cantera de la Real Sociedad, también para competir con su equipo juvenil. Después de dos temporadas, sin embargo, cambió de colores y fichó por el Athletic para su conjunto de la misma categoría.

Según contó Azkargorta en varias ocasiones, esta decisión estuvo motivada porque quería estudiar Medicina y, en esa época, solo podía estudiar la carrera en Bilbao y no en San Sebastián. Del juvenil dio el salto al Bilbao Athletic. El club rojiblanco ha compartido un mensaje de condolencia en sus redes sociales. Sin embargo, su trayectoria como futbolista se truncó por una grave lesión en su rodilla derecha a los 24 años.

🖤️ Desde el #AthleticClub lamentamos el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los símbolos del fútbol vasco.



🕊️ Queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Gugan bego. pic.twitter.com/em1o8eedMN — Athletic Club (@AthleticClub) November 14, 2025

Operación de rodilla

Azkargorta tenía la opción de operarse, pero los médicos le advirtieron que podría quedarse cojo y no quiso arriesgar. Esta decisión le impidió continuar en las filas rojiblancas y volvió a casa, a su querido Lagun Onak, donde jugó y logró el ascenso a Tercera División en el 75. En la campaña siguiente, volvió a caer lesionado de la misma rodilla y se vio obligado a colgar las botas. Como jugador, tuvo que poner fin a su etapa en los terrenos de juego, pero su pasión por el fútbol le impulsó a reinventarse e intentarlo como entrenador, una jugada que le salió a las mil maravillas, ya que ha sido todo un emblema en Sudamérica tras dirigir a selección boliviana y a varios equipos de Chile y México.

Su irrupción en los banquillos de Primera fue temprana. Antes de cruzar el charco, en la campaña 1983-84, estuvo al frente del Espanyol para convertirse en el entrenador más joven de la máxima categoría con 29 años. Su trayectoria se consolidó en Primera con pasos por Valladolid, Sevilla y Tenerife, dirigiendo un total de 229 partidos, con un balance de 74 victorias, 68 empates y 87 derrotas. Además, fue director de las Academias del Real Madrid en América durante dos años y ejerció brevemente como director deportivo del Valencia en 2008.