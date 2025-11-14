Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
Conocido por clasificar a Bolivia por primera vez para el Mundial, hizo carrera en España y después en Sudamérica
Javier Varela
Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:21
Luto en el fútbol vasco. Xabier 'Bigotón' Azkargorta ha muerto a los 72 años en Bolivia. El país que le había acogido como suyo, en ... el que residía y en el que su nombre quedará inmortalizado por la histórica clasificación de la verde para el Mundial de Estados Unidos 1994, hasta ahora única del país, con Xabier Azkargorta a los mandos.
El técnico de Azpeitia murió este viernes 14 de noviembre tras padecer y batallar contra varias complicaciones cardíacas en la última década. Español de nacimiento y boliviano de corazón, llegó al país andino en 1993 y ya nunca lo abandonó. Hizo su carrera como entrenador en Chile, México y Japón, pero donde triunfó fue en Bolivia, donde dirigió a los clubes más importantes del país: Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys y Atlético Palmaflor.
Oriente Petrolero comunicó su muerte a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que expresó sus condolencias y destacó el papel de Azkargorta como exseleccionador nacional y figura relevante en la historia del fútbol boliviano. «Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor», rezaba el texto.
Jugó en la Real Sociedad y el Athletic
En su etapa como jugador, Azkargorta actuó como atacante en las categorías inferiores de la Real Sociedad y del Athletic Club, aunque una grave lesión en la rodilla derecha le obligó a retirarse en 1976, cuando tan solo tenía 24 años. Su amor por el fútbol y su deseo didáctico le llevó dos años más tarde a iniciar su carrera como entrenador al frente del Lagun Onak, dando comienzo a un recorrido de más de cuatro décadas en los banquillos.
🖤️ Desde el #AthleticClub lamentamos el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los símbolos del fútbol vasco.— Athletic Club (@AthleticClub) November 14, 2025
🕊️ Queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Gugan bego. pic.twitter.com/em1o8eedMN
Dirigió posteriormente a Aurrerá (1980-82), Nàstic (1982-83), Espanyol (1983-86), Sevilla (1987-88), Tenerife (1990), las selecciones de Bolivia (1993-94 y 2012-14), Chile (1995-96), Yokohama Marinos (1997-98), Chivas (2005), además de los clubes bolivianos Bolívar (2014-15), Oriente Petrolero (2015-16), Sport Boys (2016-17) y Atlético Palmaflor (2020). En 2023 regresó a la selección boliviana como asistente técnico.
El técnico más joven de Primera
Su irrupción en los banquillos de Primera fue temprana. En la campaña 1983-84, estuvo al frente del Espanyol para convertirse en el entrenador más joven de la máxima categoría con 29 años. Su trayectoria se consolidó en Primera con pasos por Valladolid, Sevilla y Tenerife, dirigiendo un total de 229 partidos, con un balance de 74 victorias, 68 empates y 87 derrotas. Además, fue director de las Academias del Real Madrid en América durante dos años y ejerció brevemente como director deportivo del Valencia en 2008.
Azkargorta también obtuvo títulos en distintas etapas de su carrera. Llevó al Bolívar a ganar el Torneo Apertura 2014 y el Clausura 2015; logró la Copa Canadá con la selección chilena en 1995; y se proclamó campeón de la J-League con Yokohama Marinos en 1998.
Reconocido por su carácter pionero entre los entrenadores españoles que comenzaron a trabajar en el extranjero en la década de 1990, dejó varias expresiones que trascendieron lo deportivo. La más celebre: «Se juega como se vive».
