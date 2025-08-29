El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki y Nico Williams ya están preparados para la Liga de Campeones. Athletic Club

Un sorteo poco amable

Estamos hablando de la Champions, el máximo nivel del fútbol europeo, así que tampoco cabía esperar un resultado mucho mejor

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:31

Los que ya tenemos algunos quinquenios en esto todavía recordamos aquel sorteo del Mundial de España en el Palacio de Congresos de Madrid, con los ... bombos de la lotería de Navidad, las bolas que salían y entraban, cuando no se rompían, los niños de San Ildefonso aguantando la risa en medio del desbarajuste, y el inefable Blatter cambiando de grupo a Escocia y a Bélgica como si tal cosa bajo la atenta mirada de Havelange.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  6. 6

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  9. 9 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  10. 10

    El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un sorteo poco amable

Un sorteo poco amable