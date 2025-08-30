El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic celebra el triunfo en La Cartuja Ignacio Pérez

Regreso al epicentro de la fiesta

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:14

Falta una semana para que se cumplan diecisiete meses de aquel 6 de abril y parece que fue ayer, que todavía resuenan en las gradas ... del estadio de La Cartuja los gritos que desahogaban tantos años de espera, que fluyen las lágrimas, esta vez de alegría, que arrastraban consigo tantas frustraciones. Habían pasado cuatro décadas desde la última Copa, generaciones enteras de rojiblancos habían crecido sin nada que celebrar, conformándose con alguna Supercopa, o con algunas clasificaciones europeas. Aquel segundo puesto en la Liga de la temporada 1997-98, la del Centenario, se había celebrado como un título, con visita al Ayuntamiento y paseo en camión por la Gran Vía. Hasta una final perdida por goleada tuvo su triste epílogo en un infausto recibimiento. Hubo quien empezó a considerar a la gabarra más como una nave gafada que como un tótem rojiblanco.

