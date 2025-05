Las dos opciones que quedan con Djaló

Comenta Compartir

No seré yo el que despotrique por el fichaje de Álvaro Djaló y acuse de ser unos Rompetechos a los responsables del área deportiva del ... club que le dieron sus bendiciones. No puedo hacerlo entre otras razones porque no sólo defendí su contratación sino porque me pareció oportuna y necesaria para un Athletic que iba a jugar en Europa y que en aquel momento todavía no sabía si Nico Williams iba a continuar. Es más, llegué a escribir que Djaló lo tenía todo «para encajar como un guante en el proyecto de Valverde». La realidad, como todos sabemos, ha sido justo la contraria. El tercer fichaje más caro de la historia del Athletic ha sido la mayor decepción de esta extraordinaria temporada. Sus cifras provocan asombro por su pobreza. Es el vigesimosegundo futbolista en minutos de la plantilla, ha marcado un gol, no ha dado ninguna asistencia y sólo ha rematado seis veces a portería. Valverde ha dejado de contar en él, hasta el punto de que en el último partido contra el Valencia prefirió la opción de Adama Boiro como extremo izquierda.

Noticia relacionada El futuro incierto de Djaló: el club sopesa una cesión mientras su valor cae a la mitad Llegados a este punto surgen dos preguntas. La primera es qué ha pasado y la segunda qué va a pasar. Ninguna de las dos tiene una respuesta fácil, la verdad. Mi opinión se sustenta en una sospecha de pura lógica: Djaló no puede ser tan malo como ha parecido. La imagen que ha dado es la de un futbolista al que, de repente, le hubieran condenado al fracaso subiéndole de repente cinco categorías, no la de una de las figuras de uno de los mejores equipos de la Liga portuguesa que venía de jugar la Champions. Creo que lo de Djaló ha sido ante todo un problema de ansiedad. No ha podido soportar la presión que él mismo se ha impuesto para triunfar en el Athletic. Digamos que el club le ha venido grande, algo que ya hemos visto en equipos de primer nivel con jugadores que llegaron con todas las garantías para triunfar y que, sin embargo, fracasaron. Pensemos en Hazard en el Real Madrid o en Coutinho en el Barça. Respecto a lo que se puede hacer con un futbolista con contrato hasta 2029 y que ha visto reducido a la mitad su valor en el mercado sólo se ven dos opciones. Como no hay opciones de venta que no supongan un quebranto económico bochornoso, la disyuntiva es clara: o se le cede o se le da una segunda oportunidad. Ambas entrañan un riesgo. O Djaló se termina de hundir o despega por fin. Viéndole esta temporada, la verdad, parece más aconsejable una cesión: que el chaval desconecte, se libere de la ansiedad y vuelva a encontrarse a sí mismo, al futbolista que fue en el Braga. Mejor eso que, siendo como es un futbolista bajo sospecha, con la presión añadida que eso supone, volver a ser suplente e intentar ganarse un puesto.

