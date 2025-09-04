El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La deriva de los acontecimientos desde julio ha convertido el fichaje de Laporte en una necesidad absoluta. Javier Soriano

Una autocrítica obligada

Puede que el Al-Nassr haya sido el principal culpable de esta chapuza, pero la manera en que el Athletic ha gestionado el fichaje de Laporte, que era una prioridad absoluta, ha dejado mucho que desear

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:01

Todo hacía indicar que la tostada del caso Laporte iba a caer por el lado de la mantequilla y así ha sido. El futbolista francés, ... el que iba a ser el fichaje estrella de la temporada, el luminoso objeto de deseo de toda la afición rojiblanca, sigue siendo jugador del Al-Nassr. En realidad, nunca ha dejado de serlo. El propio Athletic lo reconoció ayer en un comunicado confuso y mal escrito en el que se apresuró a afirmar que, al no haber podido inscribir al central de Agen, «los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes, sin que se haya producido consecuencia económica de ningún tipo para nuestra entidad». Dicho de un modo coloquial, mucho más claro: «Tranquilos, señores, que aunque hemos perdido a Laporte, no nos han levantado los diez millones del traspaso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  7. 7

    Polémica en un restaurante de Noja: «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros»
  8. 8

    Reforma millonaria en un edificio que la Diputación tiene previsto abandonar
  9. 9

    Lo que faltaba
  10. 10

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una autocrítica obligada

Una autocrítica obligada