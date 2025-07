Iñigo Martínez se despide de Dylan, el niño con cáncer al que regaló su chaqueta

G. Cuesta Domingo, 6 de julio 2025, 15:40 Comenta Compartir

El mundo dice adiós al pequeño Dylan, un niño de 6 años que batallaba contra un Tumor de Wilms. El cineasta Albert Espinosa, un testimonio de lo que supone afrontar el tratamiento contra un cáncer de hueso, se despidió del chaval a través de las redes sociales. «Vuela alto Dylan, has marcado a todos los que tuvimos la suerte de pasar tiempo contigo. Eres y serás inspiración. Te quiero, amigo». La noticia también ha llegado al central Iñigo Martínez, que ha lanzado un mensaje al niño con el que hace tan solo unos meses tuvo un bonito gesto. «Te recordaremos siempre, Dylan», publicaba en una historia en Instagram.

En febrero, con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, los jugadores del Barça saltó de la mano de varios niños. Entre ellos estaba Dylan, de seis años, que llevaba desde los cuatro luchando contra el Tumor de Wilms, una enfermedad que afecta a los riñones. Salió junto al ex del Athletic, que le cedió su chaqueta mientras sonaba el himno azulgrana. No dudó en regalársela. «Tenía frío y él me la ha dado», comentaba el pequeño tras el partido en declaraciones a Atresmedia. «La chaqueta es un tesoro», agradecía Derek, su hermano mayor.

También la madre, Vanessa, compartió su historia. Su hijo había tenido cinco recaídas. «Aún tengo los ojos de haber llorado, es una experiencia única. Para ellos es superimportante y todos estamos superemocionados», confesaba tras el bonito momento en el campo.