Iñaki Williams sobre su falta de goles: «Estoy seguro de que llegarán»

Iñaki Williams (Bilbao, 31 años) ha sido titular en los cuatro partidos de Liga y ha disputado el 90% de los minutos. Pero en ellos ... no ha marcado ni ha asistido. El Athletic confía en recuperar al mejor Williams, un asunto clave para el rendimiento del equipo. La última referencia fueron los once goles y nueve asistencias de su brillante curso anterior.

«Soy un jugador que intenta siempre dar lo mejor. Unas veces con más y otras veces con menos acierto. Pero intento dejar todo lo que tengo en el campo. Los goles llegarán. El tener ocasiones es positivo, porque te acerca al gol», ha expresado en San Mamés en la rueda de Prensa oficial previa al debut en Champions ante el Arsenal.

El extremo ha eludido calificar su campaña: «no soy quien para juzgar». Y ha añadido: «Estoy aquí para dar el máximo nivel a mi equipo. Siempre intento vaciarme. Evidentemente me hubiera gustado hacer goles y asistencias, no ha podido ser, pero siempre con la entrega que me caracteriza. Ojalá a partir del martes pueda abrir la lata», ha confiado.

El capitán rojiblanco ha querido lanzar un mensaje al Arsenal, un rival al que ha elogiado. «Jugamos contra un grandísimo equipo y lo bueno que tiene es la grandeza que desprende cuando jugamos en San Mamés. Casi siempre partimos como favoritos. Es difícil venir aquí y ganar. Los rivales tienen que sudar sangre».

Pese a sufrir la primera derrota en liga el pasado sábado ante el Alavés, Williams cree que el Athletic llega bien a la competición europea. «Hemos sacado 9 de 12 puntos. Todavía es inicio de temporada y faltan muchos detalles. Venimos de una derrota que podría haber sido empate. No nos deja dudas. En tres días tienes revancha y qué mejor manera que jugar contra uno de los favoritos».

El capitán rojiblanco tiene clara la estrategia ante el subcampeón de la Premier y semifinalista de la Champions. «Es un grandísimo equipo con mucha pegada en ataque. Tenemos que seguir el camino que nos ha llevado a jugar la Champions. No sé cómo son este tipo de partidos, pero tengo una cosa clara que tenemos que aprovechar nuestras ocasiones. Nosotros siempre tenemos esos diez-quince minutos que achuchamos al rival para intentar marcar», ha apostillado.