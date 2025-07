Iñaki Williams, el primer capitán negro del Athletic: «Parece que la ultraderecha está de moda, seguiremos callando bocas»

Bruno Vergara Martes, 29 de julio 2025, 10:39 | Actualizado 11:05h. Comenta Compartir

Tras la retirada de Óscar de Marcos, Iñaki Williams será el encargado de llevar el brazalete de capitán. Un cargo que «supone mucho» para el jugador rojiblanco, al que le han preguntado sobre el hecho de «estar de moda ser racista» y lo que significa para él ser el «primer capitán negro» en el Athletic. «Parece una casualidad que mis padres me tuvieran en Bilbao hace 31 años, si no fuese por ellos no estaríamos aquí», ha comentado el delantero.

Asimismo, el mayor de los hermanos Williams, ha afirmado que tienen «la suerte de poder representar a mucha gente», a esas personas que «vienen desde fuera para ganarse el pan cada día». El jugador rojiblanco es consciente de que su popularidad es muy importante, lo que le sitúa como «una de las referencias no solo en Euskadi, sino también en España». Por ello, tanto Nico como él asumen su «importante» papel. También ha mencionado a Adama, a Álvaro Djaló -cedido en Catar-, como otros jugadores de raza negra en el equipo.

«Somos gente de familia humilde, que podemos exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos», ha subrayado Williams, quien considera que «parece que la ultraderecha está de moda». Por ello, ha subrayado que los que «tenemos voz, intentaremos seguir trabajando para seguir callando bocas». «Tenemos que seguir trabajando y seguir tirando barreras».

El racismo es una de las grandes lacras del fútbol. El mayor de los Williams lo sabe muy bien. En 2020, durante un Espanyol-Athletic en Cornellà, un grupo de aficionados profirieron gritos y gestos de menosprecio hacia el delantero. Dichas expresiones consistieron en «simular los gestos que hacen los primates» así como «reproducir de forma repetida los sonidos 'uh, uh, uh, uh'», imitando el sonido emitido por los monos y que ya había sucedido antes «para ofender a futbolistas de color de piel negra en el transcurso de un partido de fútbol».

Cinco años después, el pasado mes de febrero, el delantero del Athletic tuvo que lamentar de nuevo insultos racistas, y xenófobos, en Cornellà, aunque no contra su persona, sino contra su compañero Maroan Sannadi. «Le han gritado 'puto moro'», desveló Iñaki Williams tras instar al árbitro del partido, como capitán en ese momento de su equipo, a aplicar el protocolo contra el racismo y detener el encuentro.