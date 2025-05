Iñaki Williams llama a la remontada con un mensaje motivador: «¿Difícil? Sí; ¿imposible? No»

A. Mateos Viernes, 2 de mayo 2025, 12:02 | Actualizado 12:07h. Comenta Compartir

Iñaki Williams fue anoche uno de los primeros en iniciar la 'operación remontada'. El Athletic acababa de perder 0-3 ante el United en la ida de las semifinales de la Europa League pero el delantero, más allá de hacer autocrítica por el mal juego del equipo, hizo un llamamiento a la afición para no perder «la fe». Unas horas después ha vuelto a repetir el mensaje a través de sus redes sociales: «¿Difícil? Sí; ¿imposible? No. 4.000 locos estaréis en Manchester para intentar hacerlo posible… ¿por qué no?».

Difícil? Si

Imposible? No

4000 locos estaréis en Manchester para intentar hacerlo posible… 🤞🏿

Zergaitik ez? ❤️🤍 @AthleticClub — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) May 2, 2025

El delantero bilbaíno ya advirtió anoche de que la eliminatoria no se había terminado. «Somos capaces de remontar. Vamos a Old Trafford a darlo todo», dijo en los micrófonos de Movistar+, e incluso volvió a mencionar el eslogan que retumba en el vestuario esta temporada. «Hay motivos para confiar, para tener fe. 10,9% de fe», aseguró en referencia al número de opciones que se dieron en las predicciones de Opta Analyst sobre las probabilidades de los diferentes equipos de ser vencedores en Europa League. Al Athletic le correspondía ese porcentaje.

El mayor de los Williams no se olvidó de los miles y miles de aficionados que acompañaron al equipo durante toda la jornada en Bilbao. Primero en el hotel Carlton y después durante el partido en San Mamés. «Estamos en una recta final de ensueño. Nuestra gente siempre nos ha apoyado. Aún perdiendo 0-3 no nos abandonan», indicó. Y como bien ha recordado esta mañana en sus redes sociales, en Old Trafford no estarán solos. Casi 4.000 aficionados viajarán a Manchester en busca del milagro.

Nada más conocerse que los 'red devils' serían el rival del Athletic en semifinales, los athleticzales agotaron al instante las plazas de los vuelos regulares que partían desde Bilbao y Santander hacia Londres y Manchester. No importó el elevado precio. Se pagaron hasta 550 euros por billete. La alta demanda también desencadenó un buen número de nuevos vuelos chárter por más de mil euros por cabeza por avión y alojamiento para una noche.