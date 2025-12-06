Hora de redimirse, vencer y convencer

Antes del encuentro contra el Levante, de grato recuerdo para la parroquia rojiblanca, Ernesto Valverde fue contundente a la hora de referirse al fútbol que ... practica el Athletic. «Me encanta cómo juega mi equipo, el espíritu que tiene y cómo afronta cada partido». La declaración causó cierta sorpresa por las dificultades que acreditan los bilbaínos cada vez que afrontan rivales de muchos quilates, como pudo comprobarse poco después ante el Real Madrid –también están los ejemplos de Arsenal, Borussia Dortmund, Barcelona...–. Es más, el técnico añadió que no tocaría casi nada de la estructura actual. «Hay cosas que queremos cambiar para mejorar, pero hay muchas otras que queremos mantener. No tenemos que hacer cambio radical en absoluto». Entonces habrá que ser imaginativos este sábado (21 horas) para reaccionar ante el Atlético y conseguir una victoria de prestigio que daría un mundo a los vizcaínos desde el punto de vista numérico y también anímico.

El Athletic está inmerso en un tramo de calendario más empinado que las rampas del Tourmalet. En apenas una semana, en el menú aparecen Real Madrid –la digestión de una derrota dura debería estar hecha ya–, el propio Atlético y el PSG. Pero lo más inmediato es el duelo de hoy frente a los 'colchoneros', quienes tras un inicio accidentado y una impresionante racha liguera de 13 partidos sin perder –nueve victorias y cuatro empates– acaban de morder el polvo en el Spotify Camp Nou (3-1). Y eso que se habían adelantado, pero luego no pudieron contener el fútbol culé. Así que los dos equipos necesitan una alegría con la que endulzar sus paladares, sobre todo los bilbaínos, alejados de su mejor nivel y desprovistos de la dinamita con la que hicieron saltar por los aires a más de un gigante en su camino hacia la Champions en la pasada temporada.

Media punta Valverde, con seis bajas y Nico griposo, recupera a Sancet después de cumplir dos partidos de sanción

El encuentro de este sábado es un momento perfecto para que los rojiblancos recuerden que tienen que recuperar sus señas de identidad y volver a ser lo que eran, un bloque sólido y sin fisuras. La visita del Atlético, al que se le ha ganado en cuatro de las últimas siete visitas ligueras, es una buena oportunidad de regresar a los orígenes de un modelo exitoso, basado en un descomunal despliegue físico, presión colectiva en el campo rival, intensidad extrema, ritmo alto, defensa de granito y un mínimo exigible de acierto para canjear por goles las ocasiones generadas. El Athletic necesita reencontrarse con su versión más afilada si quiere vivir y robar balones en el campo rival, la manera más corta de llegar y poner en apuros al portero 'colchonero' Oblak.

Nico y la gripe

La buena noticia es que Valverde recupera a Oihan Sancet, quien vuelve a la convocatoria después de cumplir los dos partidos de sanción por la roja que vio ante el Barcelona. Eso sí, siguen siendo bajas Egiluz, Yeray, Prados, Robert Navarro, Iñaki Williams y Maroan. Nico Williams estuvo el jueves con gripe, pero Txingurri confía en tenerle. En cuanto al Atlético, Simeone no podrá contar con los lesionados Giménez, Cardoso, Llorente y Baena, por lo que deberá retocar la línea defensiva y posiblemente tirar de Griezmann para sustituir al centrocampista almeriense. Un Griezmann al que, por cierto, le motiva medirse al Athletic. Es el equipo al que más goles le ha hecho en su carrera (14).

Racha rota El Atlético, sin Giménez, Cardoso, Llorente y Baena, viene de caer con el Barça tras 13 jornadas invicto

Los hombres de Valverde saben que están ante un reto complicado y al mismo tiempo ilusionante si quieren cambiar el rumbo y volver a parecerse al equipo que eran no hace tanto tiempo. A veces basta con una chispa para prender el fuego y entrar en calor, por lo que un triunfo ante los 'colchoneros' actuaría como base sobre la que construir la escalada. El Atlético llega a San Mamés con una racha cuanto menos curiosa: ha abierto el marcador en las 15 jornadas de Liga jugadas hasta la fecha. De ahí que los bilbaínos deberán entrar centrados al choque y evitar condenarse a una agotadora remontada, además de someter a una estrecha vigilancia a Julián Álvarez, autor de siete tantos ligueros.

Es el día para que el Athletic pegue un puñetazo encima de la mesa, reivindique su mejor fútbol y recupere las señas de identidad que pondrían a San Mamés de pie y al Atlético de rodillas.