El Athletic necesita reaccionar hoy ante el Atlético, meter a la grada en el partido y hacerse con un triunfo que reforzaría el ánimo de la plantilla. Ignacio Pérez

Hora de redimirse, vencer y convencer

Jornada 15 ·

El Athletic debe recuperar su versión más afilada y guerrera ante el Atlético y ser competitivo ante rivales de talla XXL

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:49

Comenta

Antes del encuentro contra el Levante, de grato recuerdo para la parroquia rojiblanca, Ernesto Valverde fue contundente a la hora de referirse al fútbol que ... practica el Athletic. «Me encanta cómo juega mi equipo, el espíritu que tiene y cómo afronta cada partido». La declaración causó cierta sorpresa por las dificultades que acreditan los bilbaínos cada vez que afrontan rivales de muchos quilates, como pudo comprobarse poco después ante el Real Madrid –también están los ejemplos de Arsenal, Borussia Dortmund, Barcelona...–. Es más, el técnico añadió que no tocaría casi nada de la estructura actual. «Hay cosas que queremos cambiar para mejorar, pero hay muchas otras que queremos mantener. No tenemos que hacer cambio radical en absoluto». Entonces habrá que ser imaginativos este sábado (21 horas) para reaccionar ante el Atlético y conseguir una victoria de prestigio que daría un mundo a los vizcaínos desde el punto de vista numérico y también anímico.

