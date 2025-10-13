El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ibon Sánchez recibe el abrazo de Mikel Jauregizar tras el encuentro contra el Borussia Dortmund

La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez

El centrocampista de Bermeo se fundió con su compañero tras el encuentro contra el Dortmund, donde debutó el getxotarra

Robert Basic

Robert Basic

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:23

Comenta

1 de octubre. Un nuevo cachorro debuta con el primer equipo del Athletic. Es Ibon Sánchez, nacido en Getxo hace 21 años. Jugó los últimos ... minutos de la derrota bilbaína frente al Borussia Dortmund. Al término del encuentro, recibió varias felicitaciones, pero la más efusiva fue la de Mikel Jauregizar, el timón del centro del campo del equipo de Ernesto Valverde. Ambos se fundieron en un abrazo que deja clara la buena relación entre ellos. El futbolista de Bermeo cuenta la historia detrás de ese gesto en una entrevista que publicó este domingo EL CORREO.

