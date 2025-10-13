La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez

1 de octubre. Un nuevo cachorro debuta con el primer equipo del Athletic. Es Ibon Sánchez, nacido en Getxo hace 21 años. Jugó los últimos ... minutos de la derrota bilbaína frente al Borussia Dortmund. Al término del encuentro, recibió varias felicitaciones, pero la más efusiva fue la de Mikel Jauregizar, el timón del centro del campo del equipo de Ernesto Valverde. Ambos se fundieron en un abrazo que deja clara la buena relación entre ellos. El futbolista de Bermeo cuenta la historia detrás de ese gesto en una entrevista que publicó este domingo EL CORREO.

Jauregizar es unos meses mayor que Sánchez; el bermeotarra nació en noviembre de 2003 y el de Getxo en marzo de 2004. Sin embargo, el todavía futbolista del filial ejerció de maestro de ceremonias de su compañero en el vestuario del primer equipo. «Desde el primer día que entré en el vestuario se lo agradezco mucho a Ibon Sánchez, que acaba de debutar. Me ayudó mucho. Y Aimar Peña, que me integraron mucho en el equipo. Hice una amistad con ellos muy especial, y de ahí todo para adelante», explica el vizcaíno sobre sus primeros pasos en un vestuario en el que ya se encuentra plenamente integrado y que le ha dejado que 'reciba' el dorsal '18' de una leyenda como Óscar de Marcos.

También evoca Jauregizar, titular en los diez partidos que ha disputado el Athletic hasta el momento, aquella jornada en la que le tocó ascender a la caseta de los mayores. El momento de acceder al lugar que todo canterano sueña. «El primer día que entré en el vestuario estaba un poco nervioso porque era un nuevo equipo, nuevos jugadores, no les conocía mucho», acepta.

Es entonces cuando entran en acción Ibon Sánchez, que recibió la felicitación de 'Jaure' y también un recibimiento especial de su cuadrilla, y Aimar Peña, un delantero de 21 años, nacido en Elorrio y que se encuentra en el Mallorca B.