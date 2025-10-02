El bonito abrazo de Jauregizar al cachorro Ibon Sánchez por su debut en Champions Ambos futbolistas dejaron una imagen que resume la alegría por el estreno de otro canterano de Lezama con el primer equipo

G. Cuesta Jueves, 2 de octubre 2025, 19:29 | Actualizado 19:37h.

A pesar de la dura derrota, Ibon Sánchez se acordará siempre con cariño de la noche del miércoles. El capitán del juvenil debutó con el primer equipo en Champions ante el Dortmund. Lo hizo al entrar en sustitución de Maroan para disputar los últimos diez minutos del choque en el Iduna Park. Y recibió el cariño de sus compañeros de vestuario.

😍 La alegría de un león cuando ve crecer a un cachorro.



Lo bonito que es debutar en el Athletic. Ez dadila haria eten.#BVBAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/vHdMYzJvRe — Athletic Club (@AthleticClub) October 2, 2025

El cachorro llegó a Lezama con 14 años y conoce bien a los más jóvenes del primer equipo. Entre ellos, Mikel Jauregizar. El centrocampista no dudó en darle un fuerte abrazo con una sonrisa de oreja a oreja para celebrar su debut. «La alegría de un león cuando ve crecer a un cachorro», ensalzaba el Athletic compartiendo el vídeo. 'Jaure' es tan solo un año mayor que el debutante, así que se conocen a la perfección. La felicitacióm también se extendió a las redes sociales del medio rojiblanco, que compartía una imagen junto a varios corazones.

«Tenemos bajas en el centro del campo y pensamos que nos puede venir bien. Tiene recorrido y se mueve bien», explicaba en su momento Valverde para justificar su convocatoria. Sobre la llegada de sangre nueva desde Lezama habló también el defensa Aitor Paredes al terminar el choque. «El Athletic es un club que vive de cantera. Que haya debutado hoy Ibon es una locura. Todavía no he podido felicitarle porque he estado en los medios», ponía en valor.