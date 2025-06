El autor del mural de Nico Williams: «La torta me la dan a mí, el club ya se ha puesto en contacto para restaurarlo»

«Estoy decepcionado, pero se veía venir. Siempre hay alguna persona que piensa que las formas maleducadas y violentas son las normales. Es una falta ... de respeto, pero no me sorprende». A Carlos López, el autor del mural de Nico Williams vandalizado este pasado fin de semana por su posible marcha al Barça, confiesa a EL CORREO que no le pilló por sorpresa cuando su obra amaneció en Lutxana tan solo con la imagen de su hermano y el mensaje «Joan edo geratu, errespetua galdu duzu. (Te vayas o te quedes, has perdido el respeto)». Un acto que también ha sido condenado por el Athletic a través de un comunicado oficial y también el propio Iñaki Williams con un mensaje en sus redes sociales.

«El mural se ha hecho para la gente. Para contar la historia de dos hermanos que han llegado al primer equipo del Athletic y que son un espejo para los niños con un origen similar. Vemos cómo ha cambiado la sociedad vasca y ha incorporado a esas personas, también en instituciones tan importantes como este club. No se ataca solo a Nico, se ataca también a esos chavales que van al campo de Lutxana», lamenta su autor en una conversación con este periódico. Ahora, solo permanecen en la pared Iñaki, Muniain y De Marcos.

López confiesa que llegó a plantearse modificar el mural y cambiar a Nico por otro jugador al ver los ánimos caldeados, pero fue una idea que descartó rápido porque, a su parecer, sería «traicionar su esencia». «Tiene que quedar como estaba la parte vandalizada. Si se modifica, se traiciona su espíritu. Se hizo el año pasado, cuando era posible ganar la Copa. Retrata ese instante de efervescencia, cuando el Athletic estaba haciendo bien las cosas e ilusionaba a la afición con un título», justifica.

Este vizcaíno de 53 años es licenciado en Bellas Artes y dedica su tiempo libre a una disciplina artística que le apasiona: la técnica del spray. Algo que compagina con su trabajo en una empresa dedicada a trabajos de reparación urbana en Basauri. Y tiene claro qué le diría al autor del acto vandálico y a quienes le defienden. «No hace falta vandalizar el mural para expresar la disconformidad con Nico en caso de que se vaya del Athletic. El mural lo pinté yo, trabajé yo al sol para hacerlo, pagué la pintura… La torta en realidad me la dan a mí, no a Nico. Hay mil maneras de expresar una opinión. En redes sociales, otras paredes… Vandalizar una pared privada que cedió una empresa por amabilidad no es de recibo. No lo entiendo, no tiene justificación», reflexiona.

Conversación con el club

Al menos, espera que la imagen no afecte al jugador. «Nico es un profesional, aunque me imagino que algo sí. Ese tipo de cosas no son de recibo, pero entiendo que estaba protegido por el entorno y su gente. Siempre hay algún mangarrán». El club ya se ha puesto en contacto con él para reparar la obra después de emitir un duro comunicado en que avisaba de que faltar el respeto a Nico «es faltar al respeto al Athletic». Ibaigane defendía también en la nota que el extremo es «uno de los nuestros» y que quienes borraron su rostro en el mural de Barakaldo «no nos representan». «Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara», afeaba poco antes Iñaki Williams en sus redes sociales.

Más allá de reparar lo estropeado y dejarlo tal y como está, sobre la mesa se ha puesto la posibilidad de añadir algún jugador más. Eso sí, aún es pronto para definir quiénes y plazos. «No he tenido tiempo de sentarme a mirarlo. Ni he bajado a verlo. Tengo que ir para ver el alcance del estropicio. Solo he visto las fotos. Lo único que sé es que ha sido una persona con pértiga y brocha», afirma. «El que lo haya hecho que saque pecho en los bares mientras se toma un kalimotxo. El superman que ha salvado al Athletic amedrentando a Nico al vandalizar un mural», ironizaba para zanjar el tema.

El ataque a la imagen de Nico llegaba poco después de que trascendiese que el extremo del Athletic ha cerrado un acuerdo con el club azulgrana por seis temporadas a cambio de 7-8 millones euros anuales netos. El trato se cerró después de una reunión de Deco con Félix Tainta, agente del jugador, en un hotel en Barcelona hace una semana y el viaje relámpago del propio director deportivo culé para entrevistarse con el extremo en Ibiza. Lo complicado de la operación es que el club azulgrana respete la regla económica del 'fair play' financiero para poder inscribir al jugador. Algo que actualmente no cumple.