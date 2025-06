La elegante respuesta de Iñaki Williams a quien ha borrado el rostro de Nico del mural de Barakaldo

A.M. Domingo, 22 de junio 2025, 13:58 Comenta Compartir

Las primeras palabras de Iñaki Williams tras conocer que este domingo de madrugada han borrado el rostro de su hermano Nico del mural que comparten en Barakaldo no se han hecho esperar. A primera hora de esta tarde, el capitán del Athletic ha escrito un mensaje en su perfil de la red social 'X' con un destinatario claro; el autor de los hechos. «Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara», ha escrito.

Como es normal, a Iñaki no le ha gustado la falta de respeto a su hermano. Tampoco al artista, que a pesar de confesar que tenía intención de sustituir el rostro de Nico por el de Sancet o Jauregizar debido a la polémica generada por su futuro, no entiende lo que ha sucedido: «Algún IDIOTA no respeta las horas de trabajo al sol ni el gasto en materiales. En fin es arte en la calle y está expuesto a los idiotas. Espero que presumas de tu idiotez con otros idiotas mientras te tomas unas cervezas».

El conocido mural de los hermanos Williams ubicado en Barakaldo ha amanecido esta mañana sin el rostro de Nico y con un contundente mensaje: «Joan edo geratu, errespetua galdu duzu. (Vete o quédate. Has perdido el respeto)». La posible marcha del futbolista al Barça no ha gustado a parte de la afición, que ha mostrado su descontento en redes sociales desde que se conoció a comienzos de la semana que Nico había alcanzado un acuerdo con el club catalán.

Esta obra de arte, ubicada en una zona industrial del barrio de Lutxana, lleva la firma de Carlos López, un artista amateur que quiso plasmar la conexión de aquel momento entre afición y los hermanos Williams. Se pintó en marzo del 2024 y tras la conquista de la Copa en La Cartuja se añadió al mural en diferentes etapas a Muniain y De Marcos.