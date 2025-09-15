El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura

El conjunto che perdió 6-0 ante el Barcelona

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:31

El Valencia sufrió este domingo una dolorsa derrota ante el Barcelona. El marcador (6-0) encendió a la grada visitante, muy cabreada con la imagen de su equipo. Una vez concluido el encuentro, los jugadores del conjunto che apenas se acercaron a sus aficionados, que les abroncaron el fútbol desplegado sobre el césped. El que sí se aproximó a los hinchas fue Julen Agirrezabala, que entregó su camiseta a un niño que portaba un cartel pidiendo la elástica del portero.

El guipuzcoano vivió una noche amarga. Encajó seis goles. Y no todos por el buen hacer el Barcelona. En el primer gol de Fermín (metió dos), el portero del Valencia tardó en reaccionar al no entenderse con Copete y encajó el segundo. Después llegaron el resto.

Los aficionados del Valencia mostraron su enfado y se centraron en el guipuzcoano. «Agirrezabala no es Mamardashvili», entonaron. Una breve frase en la que compararon al anterior portero del Valencia con el actual, que llegó cedido al equipo para esta temporada procedente del Athletic.

A pesar de la derrota y su actuación bajo los palos, Agirrezabala no dudó en acercarse a la grada, donde los hinchas estaban visiblemente enfadados. Mientras el guipuzcoano entregaba su camiseta, sus compañeros miraban la escena con rostro serio y cabizbajos.

Te puede interesar

