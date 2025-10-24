El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guruzeta, autor de dos goles ante el Qarabag, fue nombrado el mejor jugador del partido. EP

Europa, el trampolín para la Liga del Athletic

La buena ola de la Champions ante el Qarabag debe servir de estímulo a los rojiblancos para crecer en el torneo de la regularidad

Iván Orio

Iván Orio

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:54

El Athletic aligeró el miércoles ante el Qarabag en San Mamés la pesada mochila de la Champions y ahora necesita que esa inyección de autoestima ... se traslade cuanto antes a una Liga en la que transita con 14 puntos, a sólo uno de las plazas que reabren la puerta del Viejo Continente, pero en la que no ha logrado consolidarse por su inconsistencia en el juego y por la falta de puntería. Ernesto Valverde ha recalcado desde el inicio del curso que el torneo de la regularidad es el que manda porque resume el verdadero potencial de un equipo, mientras que la máxima competición europea es un regalo que hay que coger pero sin pillarse los dedos. Es decir, sin olvidar el gran objetivo. El actual contexto, sin embargo, ha hecho saltar en cierta manera este planteamiento por los aires porque es precisamente la victoria ante el conjunto azerbaiyano la que debe convertirse en un resorte para crecer en la Liga.

