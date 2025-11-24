El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre

El Espanyol pedirá a LaLiga adelantar el partido ante el Athletic del lunes 22 de diciembre

El club perico solicitará que se celebre un día antes, el domingo 21

G. C.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:35

El Espanyol solicitará adelantar el encuentro ante el Athletic, fechado para el lunes 22 de diciembre a las 21.00 horas en San Mamés. El club perico pedirá a LaLiga que se celebre un día antes, el domingo 21, según ha publicado Mundo Deportivo de fuentes del sindicato de futbolistas.

El motivo es que esa fecha entra en conflicto con el actual convenio entre LaLiga y la AFE. Dicho documento recoge que el período previsto de Navidad para esta temporada va «del 23 de diciembre del 2025 al 1 de enero del 2026». Incluye también el desplazamiento de partidos implicaría que los jugadores de ambos equipos están de vacaciones desde las 00:00 horas del martes 23. Una hora en la que es imposible que estén ya en Barcelona tras disputar el encuentro en San Mamés.

En el caso de que la patronal no acepta, el club perico autorizaría que los jugadores del club perico empezar sus vacaciones nada más concluir el partido para no incumplir el convenio.

