El enganchón de Luis de la Fuente con un periodista por Nico Williams y Lamine Yamal: «¿Has jugado a fútbol?»

El preparador riojano se defiende airadamene sobre la gestión del estado físico de los seleccionados

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Tremendo enganchón entre Luis de la Fuente y un periodista a costa del estado físico de Nico Williams, ausente por su pubalgia, y Lamine Yamal, cuya lesión desvelaba el Barça esta misma tarde en un comunicado pocas horas después de conocerse la lista. Un periodista puso en duda la filosofía de «riesgo cero» con los extremos. Y el técnico riojano estalló en plena rueda de prensa. Hasta el punto de que un miembro del equipo de comunicación se vio obligado a mediar. «¿Pero tú has jugado a fútbol?», le espetaba el preparador nacional ante la pregunta, un tono poco habitual en él.

El periodista que lanzó la pregunta fue Joaquín Maroto, del diario AS, que cuestionó la coherencia del discurso de De la Fuente sobre no tomar riesgos con los jugadores. «Las secuencias de los hechos es la siguiente en el caso de Lamine y Nico. El doctor Claudio Vázquez le inyecta un antinflamatorio en el gluteo a Lamine. Y con Nico tengo entendido que viene el lunes con un papelito del Athletic en el que recomienda que se le dosifique», esgrime. El comunicador recuerda que llegaron a la última convocatoria «con molestias» y que se fueron lesionados. «Lamine acaba de volver y Nico sigue sin jugar aunque ya se entrene con el Athletic. Le hemos oído decir muchas veces riesgo cero, pero les han hecho jugar con riesgo evidentemente. A uno con un golpe en la lumbar y al otro con una pubalgia. No es así no diga riesgo cero», terminaba.

Entonces, De la Fuente saltó como un resorte. «¿Tú has jugado al fútbol? Pues por eso no entiendo la pregunta de un deportista como tú. ¿Juegan en sus clubes? ¿Cuando vino aquí jugaba en su club? Pues ya me estás contestando la pregunta. Si juegan en su club, asumirán esos riesgos. Pues llega aquí y juega, tranquilamente, exactamente igual que en su club».

El de Haro fue subiendo el tono al abordar el tema médico e incluso tuvo que mediar un miembro del equipo de comunciación de la Federación. «Te explicará el doctor lo que sea, lo que tenga que pincharle dentro de un marco legal, porque madre mía», le afeaba al periodista, al que acusaba de «contradecirse» sobre si la inyección era intramuscular o intravenosa. «Hay mucha diferencia. No sé si sabías tanto porque antes habías dicho lo contrario. Estás mareando la perdiz, no estás diciendo nada. Cuando termine la carrera de medicina, le atenderé».

Nico Williams se lesionó en el encuentro de principios de septiembre ante Turquía, donde la selección española acabó por arrasar a la otomana (0-6) en el partido clasificatorio para la Copa del Mundo que se jugará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Desde entonces, continúa en el dique seco. Junto a Yamal será la principal ausencia para los partidos contra Georgia y Bulgaria de clasificación para el Mundial.

