El Barça anuncia que Lamine Yamal tiene pubalgia cinco horas después de la convocatoria de De la Fuente El club azulgrana señala que es baja ante el Sevilla y que afrontará «dos o tres» semanas de recuperación

Gabriel Cuesta Viernes, 3 de octubre 2025, 16:39 | Actualizado 17:10h.

Crecen las tiranteces entre algunos clubes y La Roja a costa de evitar riesgos en jugadores tocados. Solo cinco horas después de conocer la lista de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de clasificación para el Mundial, el Barça ha movido ficha. El club azulgrana ha emitido un comunicado sobre el estado médico de su estrella Lamine Yamal, llamado a filas para la selección, en el que señala que sufre «molestias en el pubis» tras el partido contra el PSG y que será baja frente al Sevilla. «El tiempo de recuperación es de dos o tres semanas», dice el comunicado. Casualmente, coincide con el tiempo del parón.

Lo lógico es que la selección anuncie en breve quién sustituye al atacante. Los próximos compromisos internacionales serán dos: el sábado 11 de octubre ante Georgia y, tres días después, el martes, ante Bulgaria. Este movimiento del Barça llega después del roce con el seleccionador a raíz de los primeros partidos de clasificación para el Mundial que se disputaron en septiembre. El club azulgrana mostró su malestar porque a Yamal se le pinchó con Voltarén, jugó casi 80 minutos en los dos partidos y regresó lesionado. Se perdió cuatro partidos, entre ellos el debut en Europa ante el Newcastle.

La estrella de la Ciudad Condal recibió el alta médica ante la Real Sociedad y disputó todo el partido contra el PSG en esta última jornada de Champions. En realidad, ha tenido mejor suerte que su amigo Nico. El extremo rojiblanco sigue en el dique seco después de recaer de su lesión de pubis ante Turquía. Un gran contratiempo para el Athletic, que ha afrontado varios partidos de Liga y dos duros compromisos en Champions ante Arsenal y Dortmund sin una de sus principales bazas en ataque. Al menos, parece que podría reaparecer ante el Mallorca este fin de semana.

En clave rojiblanca, Unai Simón y Vivián repiten en la lista de De la Fuente. El guardameta hizo pleno de minutos en los dos primeros compromisos mundialistas. En cambio, el central se quedó a cero y quedó hasta descartado. Una decisión del seleccionador que coincidió con un Athletic en mínimos en el centro de la defensa antes de la llegada de Laporte.