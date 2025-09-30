El Dortmund cuelga el cartel de 'no hay billetes' para el partido ante el Athletic El duelo de Champions reunirá a 81.365 espectadores en el Signa Iduna Park

El Borussia Dortmund es un club acostumbrado a llenar su estadio. La pasada campaña su índice de ocupación en el Signa Iduna Park fue de un 100% en los partidos de la Bundesliga y de la Champions. No hay un campo en Europa con este porcentaje de asistencia. Es el estadio de mayor aforo de Alemania, con 81.365 espectadores, por encima de los 75.000 del Bayern de Múnich.

El club del Ruhr ha anunciado esta mediodía en su sala de Prensa que «el estadio está totalmente vendido. Habrá 81.365 espectadores». Por tanto, si hay algún hincha del Athletic que sueña con hacerse con una entrada a última hora, que se olvide. Eso sí, entre esos 81.365 espectadores habrá alrededor de 4.000 rojiblancos.

El Dortmund fue la pasada campaña el club con mayor asistencia a su estadio. Le siguieron el Bayern con 75.000, el Madrid con 73.719, el Manchester United con 73.175 y el Arsenal con 59.870.

