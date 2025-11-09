En directo, Athletic-Oviedo
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 12 de la Liga EA Sports 25/26
Fernando Romero
Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:32
13:31
Calientan ya los jugadores del Real Oviedo en el verde de San Mamés
13:27
En este mismo sentido, Valverde comenta que «cuando no consigues resultados, o cuando no consigues ganar de manera continuada, es verdad que tienes necesidad». «Este partido tiene un significado especial, también lo tenía el del Getafe. Necesitamos reencontrarnos con la victoria. Ahora mismo, tenemos una necesidad de sumar tres puntos en Liga. Cuando vienes de perder, lo que quieres es jugar, da igual el rival que venga. Estamos en un momento de necesidad», reconoce.
13:25
Ernesto Valverde, en esta previa, analiza ante los micrófonos de TV lo que espera de este encuentro, con dos grandes novedades en el once. De un lado, el regreso de Nico Williams, del que dice que «teníamos que ver cómo iba asimilando el trabajo». Y, sobre todo, el joven Selton.
«Es un jugador que llevamos tiempo viendo., no solo aquí, también en los equipos de abajo. Pensamos que nos puede ayudar en esa posición, tiene desparpajo, tiene juego. Es una prueba importante para él, también para nosotros. Estos tres puntos son muy importantes», afirma el técnico rojiblanco.
13:11
Echamos un vistazo también a los otros protagonistas -esperemos que poco- de este partido. Hablamos del equipo arbitral, encabezado por el candeledano César Soto Grado. En el VAR estará Carlos del Cerro Grande.
13:06
Expectación
No hay que olvidar que lo más importante en el partido de hoy son los tres puntos, imprescindibles tras solo los cinco conseguidos de los últimos 24. Y luego está el tema de Selton, un chaval que ha tirado la puerta abajo y San Mamés está impaciente por verle. Calma y sin añadir presión al joven, que acaba de salir del cascarón, y no del todo.
13:04
En el histórico de la liga, se recogen un total de 38 partidos entre Athletic y Oviedo, con un claro balance favorable a los bilbaínos. 24 victorias, 6 empates y 8 derrotas.
13:03
El Real Oviedo, un histórico de la competición liguera, no visita San Mamés desde hace 25 años. El último precedente data de diciembre del 2000, en un duelo que el Athletic ganó con contundencia. Un 4-0 con doblete de Fran Yeste y dianas de Javi González y Julen Guerrero.
12:56
Este será el once del Oviedo!!!!
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy ante el @AthleticClub ⚽️#AthleticRealOviedo#VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartidopic.twitter.com/rosivxAyKi— Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2025
12:53
La edad no importa
Hay ejemplos más que de sobra para demostrar que jugar en Primera no es cuestiòn de edad sino de cualidades, y Selton las tiene, o al menos eso piensa Valverde, que no regala oportunidades sino que se las da a quien lo merece.
12:51
Titulares y Selton
Valverde rescata a su once de gala para el trascendental encuentro ante el Oviedo, en el que aparece la figura del joven Selton como gran novedad. Será la primera titularidad de la promesa rojiblanca y encima en San Mamés. Por lo demás, regresan Nico Williams y Guruzeta, ausentes en Newcastle, y también vuelven Yuri y Galarreta al equipo. Sólo falta Sancet.
12:50
Selton, titular
Decía ayer Ernesto Valverde que Selton y Hierro repetirían en el equipo, pero el técnico del Athletic ha ido más allá y ha vestido de titular al joven mediapunta. Sancet se ha caído de la lista pir lesión y su sitio no lo ocupa Unai Gómez, sino Selton. También regresan al once Yuri, Nico y Guruzeta, por lo que los rojiblancos presentan una formación inicial muy reconocible.
12:49
🥰 Esa sonrisa de la primera titularidad en @LaLiga...— Athletic Club (@AthleticClub) November 9, 2025
Aupa zu, Selton!#AthleticRealOviedo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xj7JG3l3vL
12:48
El joven cachorro se lo está ganando con trabajo y calidad, y Valverde le premia con esta titularidad en un once al que también regresa Nico Williams.
12:47
La noticia a estas horas es que Selton parte como titular en la mediapunta
12:46
Ya conocemos el once del Athletic!!!!
1️⃣1️⃣ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @RealOviedo— Athletic Club (@AthleticClub) November 9, 2025
Goazen, lehoiak!#AthleticRealOviedo#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/EL1eJUz3tA
12:46
Una peña del Athletic convierte un bar de San Mamés en barbería solidaria
Euskal Lions deja bigote a hinchas rojiblancos para donar dinero a Movember, que busca concienciar sobre la salud masculina
12:41
Muchas tienen que ser las dudas de Ernesto Valverde con los efectivos que puede tener a su disposición para este partido, ya que contrariamente a lo que suele ser habitual, no se ha facilitado la convocatoria. Y viendo la hora que es, lo más probable es que lo que conozcamos sea directamente la alineación.
12:38
📍Los nuestros ya están en San Mamés— Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2025
🔜 Preparados para afrontar el #AthleticRealOviedo ⚔️⚽️#DíadePartido#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/dXHbQYAkxc
12:37
🎻 San Mamés listo para el #AthleticRealOviedo 🎶— Athletic Club (@AthleticClub) November 9, 2025
¡Qué ganas tenemos de veros, athleticzales!#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/txLoD9Jqpo
12:36
Un partido en el que fallar no es una opción
Valverde subraya que ganar al Oviedo es una «necesidad»,
12:35
Pero si irregular es la situación de los de Valverde, qué decir del Real Oviedo, que llega a este partido como colista de Primera División, con ocho puntos. Eso sí, viene de enlazar dos empates, que han aliviado mínimamente su situación, ambos ya con Luis Miguel Carrión en el banquillo.
12:33
Y es que los rojiblancos solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos en Liga, y encadenan ya tres sin conocer la victoria. Una situación que le ha llevado a perder algo de comba respecto a los puestos europeos. El Athletic tiene 14 puntos en su casillero, duodécimo, a cuatro del Espanyol, el sexto clasificado.
12:31
Egunon!!!! Muy buenos días!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!! Cita correspondiente ya a la 12ª fecha de competición, cubriendo ya prácticamente un tercio del curso. En este horario 'vermú', el Athletic recibe en San Mamés al Oviedo en un duelo en el que los de Ernesto Valverde deben revertir la dinámica en la que están inmersos.
-
