En directo, Athletic-Oviedo

Ernesto Valverde, en esta previa, analiza ante los micrófonos de TV lo que espera de este encuentro, con dos grandes novedades en el once. De un lado, el regreso de Nico Williams, del que dice que «teníamos que ver cómo iba asimilando el trabajo». Y, sobre todo, el joven Selton.

«Es un jugador que llevamos tiempo viendo., no solo aquí, también en los equipos de abajo. Pensamos que nos puede ayudar en esa posición, tiene desparpajo, tiene juego. Es una prueba importante para él, también para nosotros. Estos tres puntos son muy importantes», afirma el técnico rojiblanco.