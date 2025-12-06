En directo, Athletic-Atlético

20:08

Artillería

No es partido para guardarse nada a pesar de que en cuatro días el Athletic se juega su futuro en la Champions ante todo un PSG, que por cierto juega también a las nueve, ante el Rennes. Valverde alista a toda su artillería ante el ejército del Cholo, del que se espera que plantee un partido combativo, de eternas disputas, en fin, que pase poco y en el que sacar partido de sus figuras individuales en acciones puntuales.