LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Athletic Club

Athletic

21:00h.

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid
[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

En directo, Athletic-Atlético

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 15 de la Liga EA Sports 25/26

Minuto a minuto

Fernando Romero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:35

20:50

Unai Simón bajo palos

Areso, Paredes, Laporte y Yuri en defensa

20:50

Cuenta atrás para el pitido inicial... en diez minutos arranca este partidazo en La Catedral. Momento para recordar el once del Athletic!!!

20:49

20:49

Retirados ya los equipos a vestuarios...

20:48

Poco a poco van cogiendo color las gradas de San Mamés... todavía mucha gente también en los aledaños del estadio...

20:41

20:36

El duelo de esta noche entre Athletic y Atlético estará dirigido por el colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz. El designado para el VAR es Mario Melero López.

20:34

20:32

Salen ahora los jugadores del Athletic... recibidos con aplausos por un San Mamés aún bastante vacío

Icono20:30

Pitos en San Mamés para recibir al Atlético, que sale ya a calentar al verde

Icono20:29

«El Atlético ha cambiado bastantes jugadores, ha hecho una gran inversión en jugadores. Pero es un equipo peligroso como siempre, con las mismas señas de identidad de siempre con Simeone», destaca Valverde.

Icono20:28

«No somos un equipo que concede mucho, o no queremos conceder mucho, pero también hay que reconocer los méritos de los contratios. A ver si hoy podemosa sacar el partido adelante y dar un paso más», comenta el técnico rojiblanco.

Icono20:26

En este previa, Ernesto Valverde habla ante los micrófonos del operador televisivo de la necesidad que tiene el equipo de dar la vuelta a la situación. «El otro día fue duro, con derrota, hoy podemos resaracirnos. Es un partido difícil contra un rival enorme, pero estamos en nuestro campo. Necesitamos dar un paso adelante», afirma.

20:15

Desde hace ya unos minutos están abiertas las puertas de San Mamés, los primeros aficionados van poblando ya las gradas... aunque todavía queda mucha, mucha gente por entrar. Hoy se espera una gran entrada.

20:08

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Artillería

No es partido para guardarse nada a pesar de que en cuatro días el Athletic se juega su futuro en la Champions ante todo un PSG, que por cierto juega también a las nueve, ante el Rennes. Valverde alista a toda su artillería ante el ejército del Cholo, del que se espera que plantee un partido combativo, de eternas disputas, en fin, que pase poco y en el que sacar partido de sus figuras individuales en acciones puntuales.

Enlace copiado

20:07

20:00

Hasta en 88 ocasiones se han visto las caras leones y colchoneros en Liga en San Mamés. 45 de ellas acabaron con triunfo del Athletic, 16 en empate y 27 con derrota para los bilbainos.

Icono19:50

Ya conocemos también el once del Atlético!!!

19:49

Robert Basic

Robert Basic

Novedades en defensa

No juega Vivián. Es la principal novedad del once confeccionado por Valverde para recibir al Atlético. El 'teniente' se queda en el banquillo y su lugar lo ocupa Paredes. Tampoco sale Gorosabel, sino que Txingurri apuesta por Areso. El resto, lo esperado. Regresa Sancet, con Nico y Berenguer en los costados, y Guruzeta repite arriba. El Athletic necesita sacar su versión más agresiva, sólida y presionante para doblegar a los 'colchoneros'.

Enlace copiado

19:47

Paredes, que no podrá jugar en Champions, ocupa el lugar de Vivián. Areso recupera el lateral derecho y Yuri el izquierdo... a partir de ahí, sus más habituales.

19:46

Dudas disipadas. Ernesto Valverde sale con todo lo que tiene.

Icono19:45

Este es el once del Athletic!!!

Enlace copiado

19:44

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Valverde: «Hay que mostrar una recuperación rápida, hay ganas de resarcirse»

En directo, Athletic-Atlético

Iñaki Williams podría reaparecer ante el PSG el miércoles o ante el Celta en Balaídos

Enlace copiado

19:41

19:41

Ante la carga de partidos y la enorme entidad de los advesarios en estos ocho días, las dudas surgen en torno al posible once que presente hoy Valverde. ¿Más rotaciones? ¿Continuidad respecto al choque contra el Real Madrid? Veremos.

19:34

Robert Basic

Robert Basic

Hora de redimirse, vencer y convencer

En directo, Athletic-Atlético

El Athletic debe recuperar su versión más afilada y guerrera ante el Atlético y ser competitivo ante rivales de talla XXL

Enlace copiado

19:32

Tras la derrota ante el Real Madrid del miércoles, también en San Mamés, los leones están obligados a dar un paso adelante, tanto en juego como en actitud, para sacar adelante otro duelo de enorme dificultad. Enfrente estará un Atlético de Madrid con enorme potencial, y que se le suele atragantar a los rojiblancos.

19:30

Arratsaldeon!! Muy buenas tardes!!! Bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!! Esta noche tenemos otra gran cita en La Catedral!!!! El Athletic recibe al Atlético de Madrid en un encuentro de enorme importancia para los de Ernesto Valverde, que necesitan recuperar sensaciones y lograr una victoria que suponga una inyección de moral y que permita al equipo enderezar el rumbo en una fase de la competición marcada por la irregularidad.

Ver más

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Aitor Paredes

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Nico González

centrocampista

Thiago Almada

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

0%

ATM

ATH

0%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

