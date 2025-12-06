En directo, Athletic-Atlético

Secciones
ATH
ATM
Fernando Romero
Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:35
20:50
Unai Simón bajo palos
Areso, Paredes, Laporte y Yuri en defensa
Galarreta y Jauregizar en la medular
Berenguer y Nico Williams por las bandas
Sancet de enganche
Con Guruzeta en punta de lanza
20:50
Cuenta atrás para el pitido inicial... en diez minutos arranca este partidazo en La Catedral. Momento para recordar el once del Athletic!!!
20:49
✊ Con todo.— Athletic Club (@AthleticClub) December 6, 2025
¡A por la victoria!#AthleticAtleti#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sbZK2CLmU8
20:49
Retirados ya los equipos a vestuarios...
20:48
Poco a poco van cogiendo color las gradas de San Mamés... todavía mucha gente también en los aledaños del estadio...
20:41
💪🔥— Athletic Club (@AthleticClub) December 6, 2025
GOAZEN! GOAZEN!#AthleticAtleti#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/375FB3vJQZ
20:36
El duelo de esta noche entre Athletic y Atlético estará dirigido por el colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz. El designado para el VAR es Mario Melero López.
20:34
😅 "No voy a hablar de eso, porque cada vez marcan...".— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2025
Ernesto Valverde, sobre la racha goleadora de Julián Álvarez fuera de casa.
🎙️ @m_marchante#LALIGAEASPORTS#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/F75rK5C8Bf
20:32
Salen ahora los jugadores del Athletic... recibidos con aplausos por un San Mamés aún bastante vacío
20:30
Pitos en San Mamés para recibir al Atlético, que sale ya a calentar al verde
20:29
«El Atlético ha cambiado bastantes jugadores, ha hecho una gran inversión en jugadores. Pero es un equipo peligroso como siempre, con las mismas señas de identidad de siempre con Simeone», destaca Valverde.
20:28
«No somos un equipo que concede mucho, o no queremos conceder mucho, pero también hay que reconocer los méritos de los contratios. A ver si hoy podemosa sacar el partido adelante y dar un paso más», comenta el técnico rojiblanco.
20:26
En este previa, Ernesto Valverde habla ante los micrófonos del operador televisivo de la necesidad que tiene el equipo de dar la vuelta a la situación. «El otro día fue duro, con derrota, hoy podemos resaracirnos. Es un partido difícil contra un rival enorme, pero estamos en nuestro campo. Necesitamos dar un paso adelante», afirma.
20:15
Desde hace ya unos minutos están abiertas las puertas de San Mamés, los primeros aficionados van poblando ya las gradas... aunque todavía queda mucha, mucha gente por entrar. Hoy se espera una gran entrada.
20:08
No es partido para guardarse nada a pesar de que en cuatro días el Athletic se juega su futuro en la Champions ante todo un PSG, que por cierto juega también a las nueve, ante el Rennes. Valverde alista a toda su artillería ante el ejército del Cholo, del que se espera que plantee un partido combativo, de eternas disputas, en fin, que pase poco y en el que sacar partido de sus figuras individuales en acciones puntuales.
20:07
December 6, 2025
20:00
Hasta en 88 ocasiones se han visto las caras leones y colchoneros en Liga en San Mamés. 45 de ellas acabaron con triunfo del Athletic, 16 en empate y 27 con derrota para los bilbainos.
19:50
Ya conocemos también el once del Atlético!!!
¡Nuestro 𝐗𝐈! pic.twitter.com/2xw3rQM4KH— Atlético de Madrid (@Atleti) December 6, 2025
19:49
No juega Vivián. Es la principal novedad del once confeccionado por Valverde para recibir al Atlético. El 'teniente' se queda en el banquillo y su lugar lo ocupa Paredes. Tampoco sale Gorosabel, sino que Txingurri apuesta por Areso. El resto, lo esperado. Regresa Sancet, con Nico y Berenguer en los costados, y Guruzeta repite arriba. El Athletic necesita sacar su versión más agresiva, sólida y presionante para doblegar a los 'colchoneros'.
19:47
Paredes, que no podrá jugar en Champions, ocupa el lugar de Vivián. Areso recupera el lateral derecho y Yuri el izquierdo... a partir de ahí, sus más habituales.
19:46
Dudas disipadas. Ernesto Valverde sale con todo lo que tiene.
19:45
📢 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @Atleti— Athletic Club (@AthleticClub) December 6, 2025
Aurrera, mutilak!#AthleticAtleti#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/67Qpxxg7MZ
19:44
Iñaki Williams podría reaparecer ante el PSG el miércoles o ante el Celta en Balaídos
19:41
🏠 ¡Ya estamos en casa!— Athletic Club (@AthleticClub) December 6, 2025
Os esperamos en San Mamés, athleticzales.#AthleticAtleti#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/DzizJmIG33
19:41
Ante la carga de partidos y la enorme entidad de los advesarios en estos ocho días, las dudas surgen en torno al posible once que presente hoy Valverde. ¿Más rotaciones? ¿Continuidad respecto al choque contra el Real Madrid? Veremos.
19:34
El Athletic debe recuperar su versión más afilada y guerrera ante el Atlético y ser competitivo ante rivales de talla XXL
19:32
Tras la derrota ante el Real Madrid del miércoles, también en San Mamés, los leones están obligados a dar un paso adelante, tanto en juego como en actitud, para sacar adelante otro duelo de enorme dificultad. Enfrente estará un Atlético de Madrid con enorme potencial, y que se le suele atragantar a los rojiblancos.
19:30
Arratsaldeon!! Muy buenas tardes!!! Bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga EA Sports!!!! Esta noche tenemos otra gran cita en La Catedral!!!! El Athletic recibe al Atlético de Madrid en un encuentro de enorme importancia para los de Ernesto Valverde, que necesitan recuperar sensaciones y lograr una victoria que suponga una inyección de moral y que permita al equipo enderezar el rumbo en una fase de la competición marcada por la irregularidad.
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Aitor Paredes
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nico González
centrocampista
Thiago Almada
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
|
