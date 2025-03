El detallazo de Unai Simón con Ferran Torres

Silvia Osorio Lunes, 24 de marzo 2025, 15:19 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

Unai Simón arrancó este domingo el partido ante Países Bajos como capitán de La Roja. El portero del Athletic resultó decisivo en el pase a semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones por varias de sus intervenciones a lo largo del encuentro y por parar un penalti, pero también fue protagonista por el detallazo que tuvo con Ferran Torres, dando toda una lección de compañerismo que no ha pasado desapercibida.

El cancerbero alavés, que regresaba a la selección con la duda de si Luis de la Fuente le elegiría como titular bajo palos, se mostraba muy contento al final del envite por lograr el billete para la citada competición que se celebrará en junio en Alemania. En zona mixta, sin embargo, también fue preguntado por los motivos por los que entregó al jugador del Barça el brazalete de capitán en la segunda parte.

Un gesto inusual, ya que normalmente si un jugador comienza un partido ejerciendo de capitán, si no es sustituido, lo sigue manteniendo hasta el final del mismo. Sin embargo, Torres saltó al verde en el minuto 68 por Oyarzabal y Simón no dudó en acercarse a su compañero y entregarle el brazalete.

Al final del encuentro, el guardameta del Athletic explicó que su intención fue que Torres, natural de Valencia, ejerciera de capitán de La Roja en su tierra. «Como llevamos los mismos partidos Ferran y yo, al jugar en Valencia con su gente, su familia que estaba viéndole… Qué menos que darle el brazalete», reveló.

Simón también se refirió a una cuestión más práctica, ya que de esta forma Torres «iba a poder hablar con el árbitro». «Hasta que le han cambiado a Oyarzabal ha sido el que se dirigía al árbitro», agregó.

Autocrítico

En el plano estrictamente deportivo, el portero del Athletic estaba muy contento tras el partido aunque evitó echarse flores a sí mismo. «Estudiamos a los rivales. Con Van Dijk sabíamos que lo tiraba fuerte a ese lado y me he ido antes de tiempo y se me ha quedado atrás. Me ha dado mucha rabia no poder orientar bien el balón», comentaba autocrítico en los micrófonos de TVE tras el partido. «Me gusta que cuando adivino el penalti lo pare. El de Simons del partido también me ha dado muchísima rabia».