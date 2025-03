Unai Simón vuelve a ser decisivo en la tanda de penaltis: así metió a La Roja en la 'final four'

A. Mateos Lunes, 24 de marzo 2025, 08:00 Comenta Compartir

Unai Simón llegaba a la concentración de La Roja hace unos días con la duda de si la portería de la campeona de Europa tendría nuevo dueño. Era su primera vez con la selección tras su larga lesión en la muñeca y la incertidumbre estaba más que justificada. Ya perdió su sitio con el Athletic en la Europa League, donde Julen Agirrezabala se ha ganado el puesto con grandes actuaciones, y el buen estado de forma de David Raya -portero del Arsenal- ponía al de Murgia en un serio aprieto. Pero Luis de la Fuente confió en él y sus intervenciones en la eliminatoria ante Países Bajos le han dado la razón.

El portero del Athletic volvió ayer a vestirse de héroe. Salvó a España durante la segunda parte y volvió a hacer 'milagros' para evitar que los neerlandeses se llevasen el partido en la prórroga, con un parada sensacional al disparo de Malen en el minuto 120. Solo cometió un error, que pudo costar muy caro. Derribó a Simons en el área y Países Bajos empató el partido forzando así los penaltis.

España tiene un seguro bajo palos. Unai Simón es el mejor 'parapenaltis' de la historia de La Roja. Así lo muestran los datos. Según cuenta el periodista de la Cope Pedro Martín, el del Athletic llevaba seis lanzamientos interceptados antes del partido de ayer, el guardameta con más éxito en las tandas fatídicas por delante de Iker Casillas (5). Ayer sumó uno más a esta lista. El séptimo, contra Malen.

Así fue la tanda de penaltis que decidió el partido.



Unai Simón y Pedri, los héroes del pase de España a las semifinales de la UEFA Nations League. pic.twitter.com/9Wu334re1j — Teledeporte (@teledeporte) March 23, 2025

El primero de la tanda fue Virgil Van Dijk. El central del Liverpool lo tiró ajustado al palo derecho de Simón. Imparable. Pero el rojiblanco adivinó sus intenciones y estuvo a punto de rozar el esférico. Merino puso las tablas anotando el primer lanzamiento de España. Volvía a ser el turno de Simón y, nuevamente, adivinó la dirección del balón pero sin llegar a detenerlo.

La igualdad era máxima hasta que llegó la cuarta ronda. Simón volvió a adivinar el remate de Lang y el neerlandés ajustó tanto que el balón se fue al larguero. España estaba por delante pero Yamal erró su disparo. La tanda de penaltis entraba en una fase definitiva, quien fallase perdería el partido. Y ahí apareció de nuevo Simón. Malen golpeó sin ajustar tanto como sus compañeros y Unai Simón, que estaba adivinando continuamente la dirección de los lanzamientos, esta vez detuvo el balón. Después marcó Pedri y La Roja selló su pase a la final a cuatro de la Liga de Naciones.

Al habla Unai Simón, que ha vuelto a ser héroe en una tanda de penaltis #NationsLeague #SelecciónRTVE



"Me gusta que cuando adivino el penalti lo pare"



📺Seguimos analizando el España - Países Bajos en Teledeporte: https://t.co/xrlThzpdDq pic.twitter.com/QA1BAzIV9o — Teledeporte (@teledeporte) March 23, 2025

El portero del Athletic estaba muy contento tras el partido aunque evitó echarse flores a sí mismo. «Estudiamos a los rivales. Con Van Dijk sabíamos que lo tiraba fuerte a ese lado y me he ido antes de tiempo y se me ha quedado atrás. Me ha dado mucha rabia no poder orientar bien el balón», comentaba autocrítico en los micrófonos de TVE tras el partido. «Me gusta que cuando adivino el penalti lo pare. El de Simons del partido también me ha dado muchísima rabia».

A pesar de su gran intervención en el sexto y definitivo lanzamiento, Simón solo tenía en mente los dos primeros que se le escaparon tras rozar la yema de sus dedos: «El segundo penalti se me ha colado por debajo del brazo... Me hubiese gustado parar esos dos primeros penaltis pero al final nos ha salido bien porque nos hemos llevado la victoria».