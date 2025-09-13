El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Simón no pudo hacer nada ante la parábola que hizo el balón cuando tocó en Berenguer. Luis Ángel Gómez

Una derrota de las que bajan la moral

El Athletic, muy plano en su juego e inoperante en ataque, pierde contra todo pronóstico ante un Alavés que supo picar mucha piedra y se encontró con un gol de churro

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:42

La semana venía siendo redonda con la moderada sanción a Yeray y, sobre todo, con la fantástica sorpresa de que la FIFA rectificara y permitiera ... la inscripción de Laporte, de manera que era lógico que la hinchada rojiblanca confiara casi a ciegas en que su equipo, después de tres victorias consecutivas, pusiera la guinda con una cuarta ante el Alavés. Al fin y al cabo, los babazorros acostumbran a caer en San Mamés casi por la ley de la gravedad. De hecho, la última de sus dos únicas victorias en toda la historia llegó hace veinte años. Pues bien, este sábado ha sumado la tercera y no es que la mereciera –ganó con un churrete y el Athletic dominó y tuvo más ocasiones–, pero desde luego se la trabajó a conciencia durante los noventa minutos para aprovecharse de un Athletic bloqueado y con menos luces que un barco pirata, como dice un buen amigo.

