El lamento de Valverde: «La jugada del gol ni siquiera ha sido un tiro a puerta» El entrenador admite que el Athletic «no estuvo bien» ante el Alavés

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:14

Ernesto Valverde ha cumplido ante el Alavés el primero de sus cuatro partidos de sanción por la roja que vio en el campo del Sevilla. «No hemos estado bien. No hemos jugado bien y de ahí el resultado», admitió con franqueza.

El entrenador rojiblanco lamentó caer ante un Alavés con «un par de llegadas» a puerta. «La jugada del gol (Berenguer en propia meta) ni siquiera ha sido un tiro a puerta, pero esto es fútbol y puede suceder. Han hecho un buen trabajo defensivo y nosotros tampoco hemos generado mucho. Podíamos haber empatado en alguna jugada, pero no hemos generado lo suficiente para marcar. Lo que conseguimos es a base de insistencia, pero no ha sido un partido fluido», resumió.

Y prosiguió con la autocrítica. «Nos ha faltado la chispa que tenemos en casa. Nos ha faltado volumen de llegada. Necesitamos más chispa, más ritmo, reencontrarnos con nuestro juego. Hemos estado un poco dubitativos en momentos en los que necesitamos más contundencia», admitió.

Valverde vio el partido desde el palco. «Lo he vivido mal. Estás en una posición no habitual y a la que no estás acostumbrado a verlo. Hemos tenido comunicación con el banquillo, pero no puedo decir mucho de eso», porque está prohibido por la normativa.