El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jauregizar y Yuri Berchiche pelean un balón con Pablo Ibáñez en el centro del campo. Rafa Gutiérrez

Un equipo despistado que cayó en el barullo

Sivera sólo entró en calor al final, cuando el Athletic atacó a la desesperada en busca del empate

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:39

Que el partido ante el Alavés tenía mala pinta lo sabían hasta en el Perú. Y no por la entidad del rival, precisamente, sino por ... la sucesión de acontecimientos en el Athletic y su entorno en los últimos días. En Bilbao se venía hablando de todo menos de fútbol propiamente dicho durante toda la semana. Primero fue que la 'operación Laporte' se había ido al traste en el último minuto, después la lesión de Nico Williams con la selección, un asunto del que se podría seguir hablando largo y tendido, por cierto, y, finalmente, de la resolución feliz del fichaje del central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  4. 4 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  7. 7

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un equipo despistado que cayó en el barullo

Un equipo despistado que cayó en el barullo