Más de lo mismo, pero salió peor

Lo que sucedió en San Mamés fue más de lo mismo, sí, porque aunque en las dos fechas anteriores el Athletic salió triunfante, y contra ... los vitorianos la tostada cayó del lado de la mantequilla, la forma de jugar fue bastante similar a la que los aficionados rojiblancos observaron ante el Sevilla y el Rayo Vallecano. Contra el Betis fue diferente, porque en La Cartuja la forma de manejarse de los hombres de Valverde, que esta vez tuvo que ver el partido desde la clandestinidad del palco, tiró de oficio y fue claramente mejor que el equipo rival pese a las estrecheces finales del marcador.

Así que la tónica general fue similar al de los partidos anteriores en casa, porque a pesar de que la clasificación es brillante y si en vez del rebote en el gol del Alavés, hubiera llegado al revés, a favor del Athletic, sería mejor todavía, no ha alcanzado aún el equipo la velocidad de crucero de la pasada temporada y el juego está siendo todavía bastante espeso. Todas las líneas deben mejorar: del portero –aunque Unai Simón no tuvo responsabilidad en el gol–, hasta la delantera. Los Williams, pese al acelerón de Nico en el primer partido, no acaban de arrancar del todo. Iñaki no anda lúcido, y el pequeño, entre la pubalgia que le limita un tanto, y que De la Fuente se empeña en ponerlo siempre de titular en la selección, aunque acuda a la convocatoria con molestias, tendrá que seguir esperando su momento. Que lo de la selección ya empieza a ser inconveniente, y así lo ha denunciado Hansi Flick, que no podrá contar con Lamine Yamal en su próximo partido, y eso que el Barcelona tiene una plantilla mucho más amplia y con más posibilidades; también pasa en otros equipos, como en el Madrid, ya que un viejo conocido del Athletic, Marcelo Bielsa, se empeña en alinear con Uruguay a todas sus figuras aunque ya estén clasificados para el Mundial, y Fede Valverde es uno de los que lo juegan todo con la celeste, y eso pone de los nervios a Xabi Alonso.

Tal vez, en esa delantera, Berenguer sea ahora mismo el jugador más entonado, aunque él solo no lo puede hacer todo por mucho que lo intente, y a Sancet todavía le falta un puntito para llegar a su mejor momento y convertirse en el terror de los equipos contrarios y determinante para el suyo. Lo bueno es que el magnífico arranque con tres victorias en cuatro partidos permite tener más paciencia hasta que el navarro y sus compañeros arranquen del todo y el Athletic vuelva a ser lo que era hace un año.

De momento llega la Champions, ese Arsenal que fue inabordable en el amistoso de pretemporada, y que visitará San Mamés por primera vez en su historia, así que habrá ofrenda floral en el busto de Pichichi. Este choque permite pasar página del mal trago del Alavés, que esperemos que a final de temporada solo sea una pequeña manchita en el devenir del equipo.

Por cierto, mientras escribo estas líneas, Aymeric Laporte habla, y se emociona en un momento dado, ante los periodistas en la sala de prensa de San Mamés. Vuelve después de siete años fuera y se le nota mucho más maduro y, de forma sorprendente, tras pasar por el Reino Unido y Arabia Saudita, el leve acento francés, su idioma materno, que tenía al hablar castellano, ha desaparecido casi por completo.