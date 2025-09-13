El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Simón, Paredes y Jauregizar, tras el gol del Alavés

Más de lo mismo, pero salió peor

Las tres victorias precedentes permiten tener paciencia hasta que el equipo vuelva a ser el que fue hace un año

Jon Rivas

Jon Rivas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:24

Lo que sucedió en San Mamés fue más de lo mismo, sí, porque aunque en las dos fechas anteriores el Athletic salió triunfante, y contra ... los vitorianos la tostada cayó del lado de la mantequilla, la forma de jugar fue bastante similar a la que los aficionados rojiblancos observaron ante el Sevilla y el Rayo Vallecano. Contra el Betis fue diferente, porque en La Cartuja la forma de manejarse de los hombres de Valverde, que esta vez tuvo que ver el partido desde la clandestinidad del palco, tiró de oficio y fue claramente mejor que el equipo rival pese a las estrecheces finales del marcador.

