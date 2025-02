Los delanteros del Athletic vuelven a golear

Igor Barcia Domingo, 23 de febrero 2025, 18:37 Comenta Compartir

La última vez que el Athletic marcó siete goles en San Mamés ninguno de los goleadores de este domingo había nacido. Aquel 3 de abril de 1994 los rojiblancos barrieron a un deshauciado Sporting (7-0) y casi 31 años después hicieron lo propio con un Valladolid que dio todo tipo de facilidades para que la fiesta fuera completa en San Mamés. Los delanteros que llevaban tiempo sin ver puerta –Nico, Iñaki y Guruzeta– volvieron a celebrar sus goles, Maroan descubrió cómo suena La Catedral al anotar su primer tanto como rojiblanco y Sancet se consolidó al frente del Trofeo Zarra al marcar su gol número 13 en Liga.

5 meses llevaba Nico Williams sin marcar en Liga. Su único gol hasta el Valladolid fue el 15 de septiembre de 2024 frente a la UD Las Palmas

Ya son 44 goles en 25 jornadas de un equipo con hambre, que respondió a la victoria del Villarreal con un resultado histórico y que bombardeó al Valladolid con 27 remates. «Es importante que nuestros delanteros marquen y cojan buenas sensaciones de cara al futuro porque entramos en la parte decisiva de la Liga», aplaudió Ernesto Valverde tras el partido.

Nico Williams Doblete para marcar después de cinco meses en Liga

Su sequía en el torneo se prolongaba desde el 15 de septiembre, cuando marcó ante la UD Las Palmas (2-3), hasta que en el minuto 35, nada más anular el colegiado un gol de Sylla que era el empate, Nico cogió la pelota en la banda izquierda, maniobró hacia el interior «y como he visto que no tenía una línea de pase, he decidido jugármela», explicó después. 2-0, partido sentenciado y celebración por todo lo alto para romper su mala racha. En la segunda parte volvió a aparecer para colocar un remate en la escuadra, ampliar el marcador y despedirse de San Mamés en el minuto 67 bajo la ovación de los aficionados. Después de perderse un par de partidos por una sobrecarga muscular, Valverde no quiso arriesgarse a nuevos problemas y le dio descanso. El trabajo ya estaba hecho.

Maroan Sannadi Segunda titularidad consecutiva y primer gol

Valverde tiene plena confianza en el nuevo delantero del Athletic y lo volvió a demostrar con la segunda titularidad consecutiva. Maroan es un delantero contundente, con movilidad y pegada, y el técnico no ha dudado en darle confianza ante la sequía que arrastraba Guruzeta. En su debut contra el Girona ya mostró su desparpajo, frente al Espanyol gozó de su primera titularidad y ante el Valladolid celebró su primer gol. San Mamés le ha recibido con los brazos abiertos y celebró por todo lo alto el tanto de Maroan. «A Maroan Sannadi aún le estamos conociendo, a él y él a sus compañeros, hay que percibir cómo se centra... hay que darle minutos para ir metiéndole en el engranaje. Por eso he pensado en su titularidad y en sacar luego a Guruzeta», explicó después Valverde sobre el nuevo delantero del Athletic.

Gorka Guruzeta Vuelve a ver puerta y se estrena en 2025

Es el gran perjudicado por la llegada de un nuevo delantero a la familia rojiblanca. El pasado año, Gorka Guruzeta fue la sorpresa agradable de la temporada, tras hacerse con la titularidad y llegar a pelear por convertirse en el máximo artillero nacional. Solo una lesión al final de la campaña se lo impidió, pero cerró el curso con 16 goles, 14 de ellos en Liga.

9 tantos lleva Iñaki Williams, cinco en Liga y cuatro en Europa League. No había marcado desde el 11 de diciembre frente al Fenerbahçe

Sin embargo, esta campaña las cosas no están siendo tan productivas. Hasta este partido Guruzeta llevaba cinco goles en Liga y uno en Europa, y no se había estrenado en 2025. Un rendimiento que le ha llevado al banquillo en los dos últimos partidos, pero Guruzeta no está dispuesto a conformarse y no desaprovechó los minutos que le dio Valverde para sumarse a la fiesta goleadora de San Mamés. El donostiarra volvió a marcar y a sonreir, y será muy bueno para el Athletic que se abra una competencia goleadora entre Maroan y Guruzeta.

Oihan Sancet 13 goles en 17 partidos para pelear por el Zarra

Su regreso al equipo es el 'gran regreso'. Oihan Sancet se lesionó en la última jornada de 2024 frente a Osasuna y volvió al equipo el 2 de febrero frente al Betis. Desde entonces ha disputado cuatro partidos de Liga, ha visto puerta en todos ellos –seis goles con un hat trick ante el Girona– y ya suma 13 tantos en 17 jornadas de torneo, un dato abrumador para un futbolista que no es delantero. Pero Sancet aparece en todos los partidos y está dispuesto a hacerse con el Trofeo Zarra al mejor goleador nacional. De momento, al igual que lo está haciendo el Athletic con el Villarreal, Sancet está sosteniendo con soltura el pulso con Ayoze Pérez, su más inmediato perseguidor.

Iñaki Williams No veía puerta desde sus dos goles ante el Fenerbahçe

Al igual que Guruzeta, no se había estrenado en 2025. Y esperó al séptimo y último gol para hacerlo. Iñaki Williams es un futbolista fundamental para el Athletic por todo lo que aporta, pero no estaba teniendo acierto en la Liga. Acumulaba ocho goles, cuatro de ellos en Europa, pero no marcaba desde el doblete frente al Fenerbahçe (0-2) el 11 de diciembre de 2024. Su último gol en Liga databa de tres días antes, cuando marcó en la victoria en San Mamés frente al Villarreal.

Mikel Jauregizar Fundamental para romper la defensa del Valladolid

Otro enorme partido el suyo, dejando claro que es el jefe del centro del campo rojiblanco. Jauregizar ha aprovechado a la perfección las circunstancias, se ha hecho con la titularidad y esta vez estrenó una nueva faceta, la del futbolista que rompe a las defensas llegando desde atrás.

13 goles en 17 encuentros de Liga ha marcado Sancet. Ha visto puerta en los cuatro partidos que ha disputado en 2025 tras su última lesión

En apenas media hora marcó un gol y tuvo otros dos, siendo el jugador más determinante en el ataque hasta que llegó la chaparrada de goles del resto de compañeros. El de Bermeo fue el que abrió la lata con un remate cruzado inalcanzable para Hein y después se encontró en dos ocasiones con el guardameta del Valladolid, una en un remate a la escuadra que salvó con una gran parada y otra de cabeza que también logró despejar. En esos momentos de partido, Jauregizar era un futbolista indetectable para la defensa del Valladolid, la baza ofensiva con la que el Athletic comenzó a derribar la oposición del rival.