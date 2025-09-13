El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La vigésima etapa de la Vuelta a España, en directo
Odegaard se retira abatido del terreno de juego. Reuters

Crece la plaga de lesiones en el Arsenal antes de viajar a Bilbao

El capitán Odegaard se retira entre lágrimas tras recaer de sus problemas en el hombro derecho y es duda para medirse al Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:21

Sigue la plaga de lesiones en el Arsenal antes de su estreno el martes en Liga de Campeones en San Mamés (18.45). El último en caer ha sido Martin Odegaard, una de los pilares del equipo de Mikel Arteta. El noruego se retiró a los 18 minutos del duelo en el Emirates Stadium ante el Nottingham Forest, en el que se impusieron 3-0, con un doblete del exrealista Martín Zubimendi.

El Athletic-Arsenal peligra para el capitán de los londinenses. Ha vuelto a sufrir una lesión en el hombro derecho como la que ya le impidió mantenerse en el campo ante el Leeds en la segunda jornada de Premier.

Esta vez cayó al suelo sobre el mismo hombro después de recibir una entrada de Morgan Gibbs-White. Aunque el noruego regresó al juego, pocos minutos después tuvo que retirarse. El capitán se fue entre lágrimas.

Ante el Leeds lo hizo a los 38 minutos por un golpe en la misma zona. El joven y talentoso canterano Ethan Nwaneri ha ocupado su lugar. El noruego llegaba de firmar una actuación estelar con Noruega ante Moldavia: un gol y dos asistencias. Odegaard se une a una enfermería del Arsenal en la que ya están Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesús y Christian Norgaard y William Saliba.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  3. 3

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  4. 4

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  5. 5 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  6. 6

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  7. 7

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  10. 10

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Crece la plaga de lesiones en el Arsenal antes de viajar a Bilbao

Crece la plaga de lesiones en el Arsenal antes de viajar a Bilbao