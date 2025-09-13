Crece la plaga de lesiones en el Arsenal antes de viajar a Bilbao El capitán Odegaard se retira entre lágrimas tras recaer de sus problemas en el hombro derecho y es duda para medirse al Athletic

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:21

Sigue la plaga de lesiones en el Arsenal antes de su estreno el martes en Liga de Campeones en San Mamés (18.45). El último en caer ha sido Martin Odegaard, una de los pilares del equipo de Mikel Arteta. El noruego se retiró a los 18 minutos del duelo en el Emirates Stadium ante el Nottingham Forest, en el que se impusieron 3-0, con un doblete del exrealista Martín Zubimendi.

El Athletic-Arsenal peligra para el capitán de los londinenses. Ha vuelto a sufrir una lesión en el hombro derecho como la que ya le impidió mantenerse en el campo ante el Leeds en la segunda jornada de Premier.

Esta vez cayó al suelo sobre el mismo hombro después de recibir una entrada de Morgan Gibbs-White. Aunque el noruego regresó al juego, pocos minutos después tuvo que retirarse. El capitán se fue entre lágrimas.

Ante el Leeds lo hizo a los 38 minutos por un golpe en la misma zona. El joven y talentoso canterano Ethan Nwaneri ha ocupado su lugar. El noruego llegaba de firmar una actuación estelar con Noruega ante Moldavia: un gol y dos asistencias. Odegaard se une a una enfermería del Arsenal en la que ya están Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesús y Christian Norgaard y William Saliba.