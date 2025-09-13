Los 3.000 hinchas del Arsenal renuncian al 'meeting point' de Bilbao Comienza la instalación ante San Mamés de la zona vallada para que accedan los ingleses al estadio en la Champions

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:06 | Actualizado 16:20h. Comenta Compartir

Los tres mil hinchas que acompañarán al Arsenal a San Mamés no tendrán en Bilbao un 'meeting point' en el que quedar horas antes del partido de Champions del martes e ir desde allí escoltados por la Ertzaintza hasta San Mamés, según ha podido saber EL CORREO. De esta forma, los seguidores londinenses irán por su cuenta al estadio para el partido del martes (18.45 horas).

Los responsables de seguridad británicos han comentado a los responsables de la Ertzaintza que a los hinchas ingleses no les gustan los 'meeting point' y que prefieren andar a su libre albedrío por la ciudad. Además, han indicado que probablemente se concentrarán en pubs de estilo inglés de la capital. De hecho, los hinchas del Manchester United no se presentaron en la semifinal de la pasada Liga Europa en la zona prevista y dieron plantón a la Ertzaintza.

El Arsenal ha comunicado que ha agotado las 2.666 entradas que le ha mandado el Athletic para la zona de afición visitante. A los cerca de 2.700 que se colocarán en la zona visitante hay que unir las alrededor de 150 localidades de cortesía enviadas por el club rojiblanco y cuyos ocupantes se sitúan debajo de los pupitres de Prensa en el segundo anfiteatro de la Tribuna Principal. También a 50 hinchas ingleses que se ha detectado que han comprado entradas en otras zonas del campo, y a los alrededor de 100 seguidores 'gunners' que llegarán a Bilbao sin billetes para acceder a San Mamés.

No hay ultras violentos localizados

Las normas de la UEFA obligan a cada club a enviar un 5% de su aforo (2.666 en San Mamés) al club visitante y reservarle entre 100 y 150 localidades de cortesía. Pese a la enorme movilización inglesa, no hay una enorme inquietud entre las fuerzas policiales. Las fuerzas de seguridad británicas han comunicado a la Ertzaintza que entre quienes viajan a Bilbao no hay localizados ultras violentos.

Estas comunicaciones de la Policía británica y el hecho de que no haya antecedentes violentos entre las dos aficiones han servido de base a la decisión de no declarar el partido como de 'Alto riesgo'.

Mientras tanto, ha comenzado la instalación en la explanada de San Mamés del perímetro de seguridad vallado por el que entrarán los hinchas del Arsenal al estadio. Se colocan junto al bar Campeón en la calle Luis Briñas y con un pasillo de vallas conducirán a los hinchas ingleses hasta sus dos puertas de acceso al estadio.