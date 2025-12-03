El colombiano que ha tallado la cara de Iñaki Williams y el escudo del Athletic en una sandía: «Espero que le llegue» 'El Señor de las Patillas', así es como se hace llamar, hace rostros de famosos en diferentes frutas y verduras: «Berenjenas, yuca, manzanas...»

Juanma Mallo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:23

Se hace llamar 'El Señor de las patillas' en las redes sociales, aunque en realidad su nombre Miguel Morales. Estos días está en Bilbao, en San Mamés, para mostrar sus obras. Es un especialista en tallar imágenes de personas y figuras en frutas. En las inmediaciones del templo del Athletic ha mostrado una sandía -patilla en su tierra, Colombia, de ahí su apodo en Instagram y Tik Tok-, con la cara de Iñaki Williams en un lado y en el otro un escudo de la formación de Ernesto Valverde. «Espero que esta oabra llegue a oídos suyos y hacerle entrega. O por lo menos, si no se la doy yo, que le llegue», cuenta en una conversación con 'El Desmarque'.

Nacido en Barranquilla, dice que está de visita en diferentes ciudades. «Barcelona, Bilbao... El 20 de diciembre estará en el Madrid-Sevilla. Tengo de Mbappé...». Pero en la capital vizcaína pasea con el rostro del mayor de los hermanos Williams y el escudo del Athletic. «Suelo tardar tres horas cuando se trata de hombres, en las mujeres me demoro seis horas o más». Una de sus últimas obras, más allá de las futbolísticas, es el rostro de Lola Índigo, según se puede ver en Instagram.

No solo emplea sandías, o patillas, para crear obras. «Tallo en berenjeras, en yuca, en papas, en manzanas, en peras... Pero lo más versátil, por los colores, es la sandía».

🍉👤 ¿Un retrato de @Williaaams45 y el escudo del Athletic en una sandía?



😮 Sí, es posible gracias al arte que trae desde Colombia 'El señor de las Patillas'. Y @sergio_horas lo ha podido comprobar de primera mano.



🔗 https://t.co/SWe5n9K32L 🔗 pic.twitter.com/Pml52IIFW6 — ElDesmarque (@eldesmarque) December 3, 2025

El parecido de muchos de sus objetivos con la realidad resulta bastante preciso. «Hasta yo me sorprendo cada vez que hago una obra», sonríe. «Es un trabajo de muchísima calma con el cuchillo. Hay que quitar la piel... Si me confundo tengo que empezar de nuevo», admite este hombre que comparte su arte «y luego la sandía».