El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El colombiano que ha tallado la cara de Iñaki Williams y el escudo del Athletic en una sandía: «Espero que le llegue»

'El Señor de las Patillas', así es como se hace llamar, hace rostros de famosos en diferentes frutas y verduras: «Berenjenas, yuca, manzanas...»

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:23

Comenta

Se hace llamar 'El Señor de las patillas' en las redes sociales, aunque en realidad su nombre Miguel Morales. Estos días está en Bilbao, en San Mamés, para mostrar sus obras. Es un especialista en tallar imágenes de personas y figuras en frutas. En las inmediaciones del templo del Athletic ha mostrado una sandía -patilla en su tierra, Colombia, de ahí su apodo en Instagram y Tik Tok-, con la cara de Iñaki Williams en un lado y en el otro un escudo de la formación de Ernesto Valverde. «Espero que esta oabra llegue a oídos suyos y hacerle entrega. O por lo menos, si no se la doy yo, que le llegue», cuenta en una conversación con 'El Desmarque'.

Nacido en Barranquilla, dice que está de visita en diferentes ciudades. «Barcelona, Bilbao... El 20 de diciembre estará en el Madrid-Sevilla. Tengo de Mbappé...». Pero en la capital vizcaína pasea con el rostro del mayor de los hermanos Williams y el escudo del Athletic. «Suelo tardar tres horas cuando se trata de hombres, en las mujeres me demoro seis horas o más». Una de sus últimas obras, más allá de las futbolísticas, es el rostro de Lola Índigo, según se puede ver en Instagram.

No solo emplea sandías, o patillas, para crear obras. «Tallo en berenjeras, en yuca, en papas, en manzanas, en peras... Pero lo más versátil, por los colores, es la sandía».

El parecido de muchos de sus objetivos con la realidad resulta bastante preciso. «Hasta yo me sorprendo cada vez que hago una obra», sonríe. «Es un trabajo de muchísima calma con el cuchillo. Hay que quitar la piel... Si me confundo tengo que empezar de nuevo», admite este hombre que comparte su arte «y luego la sandía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  8. 8 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  9. 9 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  10. 10 El Euromillones del martes sonríe a un nuevo millonario en España y deja una alegría en Bizkaia: resultados del 2 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El colombiano que ha tallado la cara de Iñaki Williams y el escudo del Athletic en una sandía: «Espero que le llegue»

El colombiano que ha tallado la cara de Iñaki Williams y el escudo del Athletic en una sandía: «Espero que le llegue»