Beñat Prados sufre una lesión en la rodilla izquierda y queda pendiente de evolución

Aitor Echevarría Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:45

Siguen las malas noticias en Lezama. El Athletic ha confirmado que Beñat Prados sufre una entorsis en la rodilla izquierda, lesión que se produjo durante un entrenamiento la pasada semana. El parte médico destaca que el jugador queda pendiente de evolución, sin ofrecer aún un plazo concreto de recuperación.

Las entorsis de rodilla, dependiendo de su gravedad, suelen requerir tiempos de recuperación variables. Las más leves, de grado 1, supone una baja de entre dos y cuatro semanas. Y la moderada, hasta seis. Las más graves pueden obligar a parar al deportista incluso meses, aunque no hay indicios de que sea el caso.

Estas estimaciones ayudan a comprender que la recuperación de un jugador como Beñat dependerá en gran medida del tipo de entorsis. El club deberá evaluar su evolución en los próximos días para determinar con mayor precisión su disponibilidad, especialmente ante el difícil calendario liguero que se avecina post-parón y el inminente inicio de la Champions, con partidos para los cuales la disponibilidad del navarro sería fundamental.

A pesar del contratiempo físico, Prados ha acompañado hoy a sus compañeros en la rueda de prensa de Yeray Álvarez en la que se ha explicado acerca de la sanción por dopaje impuesta por la UEFA, en un gesto de apoyo al jugador por parte de la plantilla.