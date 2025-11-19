Las autoridades checas recomiendan a los hinchas del Athletic «desplazarse en grupo» en Praga El punto de encuentro de la afición rojiblanca será la plaza de la Ciudad Vieja (Old Town Square)

Los autoridades de la República Checa recomiendan «desplazarse en grupo» a los aficionados del Athletic que se viajen a Praga, lugar en el que los de Ernesto Valverde juegan el próximo martes 25 de noviembre, según ha informado Ibaigane en su página web. El objetivo es evitar que se produzcan incidente en la capital checa, una ciudad a la que acudirán alrededor de mil hinchas rojiblancos. También deja clara la nota que «la pirotecnia y las cubiertas faciales están estrictamente prohibidas durante el camino al campo y, por supuesto, también dentro del estadio».

En unos días, el cuadro de Ernesto Valverde afronta la quinta jornada de la Liga de Campeones en Praga, frente al Slavia (21 horas), y los hinchas acudirán con ganas de que se logre la primera victoria a domicilio de la Champions y también con el deseo de pasar un buen rato junto a otros hinchas del Athletic. Eso sí, cuando se desplacen tendrán que hacerlo en grupo para evitar problemas. Su punto de encuentro será Old Town Square Praga (la plaza de la Ciudad Vieja), un lugar céntrico, donde se puede disfrutar del Reloj Astrómico y también de «muchos restaurantes y un amplio espacio abierto para la comodidad y seguridad de los y las athleticzales».

¿Y cómo llegar al Fortuna Arena, el escenario del choque? Está lejos del centro, a cinco kilómetros, esto es, a más de una hora andando, por lo que las autoridades locales «recomiendan a la afición rojiblanca andar hasta la estación de metro Staroměstská, a cuatro minutos de la plaza. Desde allí, un tren exprés para aficionados llevará a los y las athleticzales directamente a la estación de Želivského, próxima al estadio».

Las puertas del escenario del encuentro abrirán a las 19.30 horas, y la puerta de acceso será la número 3. «Se realizarán controles de seguridad en los tornos de entrada. Se recomienda acudir con antelación suficiente para agilizar la entrada, evitar aglomeraciones de última hora y disfrutar con calma del inicio del partido». Recuerda el club que «no podrá dar soporte ni asumir gestión o responsabilidad alguna sobre entradas que no hayan sido adquiridas a través de los canales oficiales del club».

¿Dónde estará la hinchada?

«El sector destinado a los aficionados visitantes se encuentra en la parte sureste del Fortuna Arena y tiene una capacidad de 1.024 asientos. El sector está compuesto por tres bloques —119, 120 y 121— sin ninguna valla que los separe entre sí. También hay un espacio habilitado específicamente para usuarios en silla de ruedas»