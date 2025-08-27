El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oihan Sancet recibe el abrazo de sus compañeros tras marcar de penalti el gol que adelantaba al Athletic ante el Rayo y, finalmente, le dio la victoria. Ignacio Pérez

El Athletic suma como los grandes

Los rojiblancos son capaces de ganar sin tener una buena dinámica de juego, como reconoció el lunes Valverde

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:35

Como es bien sabido, ganar sin jugar bien sólo está al alcance de los grandes. El resto de los equipos tienen que esmerarse y exhibir ... su mejor nivel para sacar adelante los partidos. Aceptada esta premisa, sólo queda concluir que el Athletic de Valverde, cuyo arranque de temporada está siendo el más productivo desde la temporada 2013-14, se encuentra entre esos equipos privilegiados que no necesitan brillar para ser competitivos. Por su calidad, su fondo de armario y el impulso eléctrico de sus hinchadas, muchas veces les vale con ofrecer versiones incluso grises para superar a un buen número de sus rivales. Lo hemos visto ante el Sevilla y el Rayo.

