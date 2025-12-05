El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic presenta su cuarta equipación, «un león nacido para rugir»

Los jugadores la estrenarán el próximo 14 de diciembre en Vigo, ante el Celta

A. Mateos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

El Athletic ha presentado este viernes la que será su cuarta equipación esta temporada. Una camiseta que combina los colores rojo y negro y dibuja un estampado de un león que se revela a cierta distancia. Los jugadores la estrenarán el próximo 14 de diciembre en Vigo, ante el Celta, y los aficionados ya pueden adquirirla en las tiendas oficiales del Athletic. El precio es de 90 euros para adultos y de 75 para los niños.

Imagen principal - El Athletic presenta su cuarta equipación, «un león nacido para rugir»
Imagen secundaria 1 - El Athletic presenta su cuarta equipación, «un león nacido para rugir»
Imagen secundaria 2 - El Athletic presenta su cuarta equipación, «un león nacido para rugir»

La camiseta es muy rompedora con lo visto hasta ahora. El cuello es redondo de color negro y, en la parte trasera y encima del dorsal – que será blanco –, luce el mismo león oculto en el diseño, esta vez en tamaño reducido y claramente distinguible. Además, el escudo es duotono, también rojo y negro, con un brillo imponente. Completan la vestimenta pantalón y medias negras, reforzando la potencia visual del león.

La nueva equipación «representa a un león nacido para rugir», informa el Athletic a través de un comunicado. Bajo el lema 'Born To Roar / Orro egiteko jaioak' (nacidos para rugir), el club pretende recordar la historia del Athletic a través de las personas que la han hecho posible a lo largo de más de un siglo. Tanto futbolistas como aficionados.

«El rugido de los leones es mucho más que un sonido. Es un sentimiento, una emoción pegada a la piel. Esto es lo que representa la cuarta equipación, mucho más que una camiseta. Cuando ese rugir se escucha, sucede mucho más allá de San Mamés. No solo rugen los 11 del campo, también lo hace toda la afición», apunta el Athletic. «La familia athleticzale aprende a rugir, lo hereda. Vive esa emoción sean cuales sean los resultados y la situación deportiva. El rugir se siente. Se viste. Born To Roar».

