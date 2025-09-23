El Athletic organiza varios actos de hermanamiento entre aficiones en Dortmund Habrá partidillo entre fans con Gurpegi como capitán rojiblanco, se plantará un roble y se colocará una placa con la inscripción: «Llegamos como rivales, nos vamos como amigos. Gracias, Dortmund, eskerrik asko»

Alain Mateos Martes, 23 de septiembre 2025, 12:09 | Actualizado 12:17h.

Una veintena de aficionados rojiblancos escogidos por sorteo, entre los miles que se desplacen a Dortmund el próximo 1 de octubre, tendrán la oportunidad de vivir una jornada histórica. El Athletic, a través de su Fundación, ha organizado diferentes actos de hermanamiento con la hinchada alemana en su ciudad para mostrar a Europa el buen ambiente habitual de los desplazamientos rojiblancos.

Se esperan 4.000 athleticzales en las gradas del Signal Iduna Park, uno de los estadios con más aura del fútbol europeo y que es el hogar del famoso Muro Amarillo (Gelbe Wand), la grada de pie más impresionante del continente.

Para la jornada de hermanamiento, el club bilbaíno ha organizado un partidillo entre fans con Gurpegi como capitán del equipo rojiblanco. El evento tendrá lugar en las instalaciones del Borussia Dortmund, junto al Signal Iduna Park, y comenzará a las 10.30 horas. Los 19 participantes rojiblancos, que se medirán a seguidores del equipo alemán, saldrán escogidos mediante sorteo. Los que deseen participar ya pueden apuntarse en la página web del club. El plazo de inscripción concluirá este viernes y ese mismo día, a las 12, se sorterará el equipo que defenderá la camiseta junto a Gurpegi.

Tras el partido y la ducha, sobre las 12:30 horas, los participantes de ambos equipos plantarán un roble en señal de agradecimiento a la ciudad de acogida. Junto al árbol, se colocará una placa con el siguiente mensaje: «Wir kamen als Rivalen, wir gehen als Freunde. Danke, Dormund, eskerrik asko (Llegamos como rivales, nos vamos como amigos. Gracias, Dortmund, eskerrik asko)».

Este tipo de jornadas de hermanamiento podrían repetirse a lo largo de la presente temporada. El Athletic anuncia que su intención es organizar esta iniciativa en otros desplazamientos de interés durante la presente Champions League.