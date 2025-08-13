El Athletic ha duplicado el valor de mercado de su plantilla en los últimos cinco años

El valor de mercado de la plantilla del Athletic cotiza al alza. Al menos así ha sido en los últimos cinco ejercicios y, sobre todo ... desde la temporada 2023-2024. El buen rendimiento del equipo, con la conquista de la Copa primero en La Cartuja, la disputa después de la Europa League el curso pasado donde alcanzó las semifinales, y la clasificación para la presente edición de la Champions ha revalorizado a algunos de sus efectivos y ha hecho que la cotización global del plantel casi se duplique.

Tanto es así que su tasación ha pasado de los 204 millones de hace un lustro a los 370 actuales, según Transfermarkt, la web de referencia de la mayoría de responsables deportivos de los clubes de élite, incluído el de la entidad rojiblanca, Mikel González, como ha dejado patente en las distintas comparecencias ante los medios. El plantel que dirige Ernesto Valverde, al igual que el curso anterior, ocupa la cuarta plaza en el ranking de la Liga por detrás de los tres colosos de la competición doméstica -Real Madrid, Barcelona y Atlético-, cuyas plantillas tienen un precio de mercado de 1.370, 1.120 y 604 millones, respectivamente.

Hace cinco campañas, los rojiblancos se encontraban varios escalones por debajo. Concretamente eran novenos en el escalafón. La escalada comenzó la campaña 2023-2024 en la que subieron tres peldaños, a la sexta plaza. Esa campaña, además de merengues, culés y colchoneros, también la Real Sociedad y el Girona se colaban por delante del Athletic en lo que al valor de la plantilla se refiere.

La Liga 1. Real Madrid 1.370 millones

2. Barcelona 1.120 millones

2. Atlético 604 millones

2. Athletic 370 millones

2. Real Sociedad 284 millones

2. Villarreal 223 millones

Los txuri urdin disputaron ese curso la Champions, competición en la que alcanzaron la ronda de octavos y el Girona también jugó por primera vez la Liga de Campeones -no superó la fase de grupos-. Desde entonces, ambos conjuntos han perdido a muchos de sus primeros espadas lo que les ha llevado a perder enteros en ese ranking.

Jugadores como los centrocampistas Merino, Zubimendi o Aleix García, así como los delanteros Dovbyk y Savinho, además del central Robin Le Normand​ volaron de ambos equipos rumbo al Arsenal, City, Leverkusen o Roma generando unos ingresos interesantes a la vez que la lógica pérdida de portencial. Igaigane ha conseguido evitar la fuga de sus estrellas, con Nico Williams como último ejemplo, y con blindajes además de larga duración que garantizan la estabilidad del proyecto a corto-medio plazo.

Europa 1. Real Madrid 1.370 millones

2. Manchester City 1.350 millones

3. Arsenal 1.320 millones

4. PSG 1.200 millones

5. Chelsea 1.170 millones

6. Barcelona 1.120 millones

7. Liverpool 1.040 millones

8. Bayern 906 millones

9. United 892 millones

10. Tottenham 832 millones

30. Athletic 370 millones

Si tomamos como referencia las grandes ligas europeas, para encontrar al Athletic tenemos que bajar hasta el trigésimo puesto. Entre los 29 equipos que le preceden destaca la presencia mayoritaria de clubes ingleses -trece-. Prueba del enorme potencial de la Premier en los últimos años es que, entre las cinco entidades con plantillas de mayor valor, tres pertenecen a esa competición. Manchester City, Arsenal y Chelsea son segundo, tercero y quinto respectivamente, por detrás del Real Madrid, que se encuentra en lo más alto.

En el cuarto lugar del escalafón europeo se sitúa nada menos que el PSG de Luis Enrique, vigente campeón de la Champions, mientras que el sexto es el Barcelona. La tasación global de estos equipos en los que militan estrellas como Mbappé, Vinícius, Vitinha, Dembélé o Lamine Yamal, estos dos últimos máximo candidatos al Balón de Oro este año, oscila entre los 1.370 millones del cuadro merengue y los 1.120 del azulgrana. Es decir, tres veces más que el plantel actual del Athletic.

Contratos largos

El Top 5 de jugadores rojiblancos con mayor valor de mercado según Transfermakt lo conforman Nico Williams (70 millones), Oihan Sancet (60), Dani Vivián (40), Mikel Jauregizar (40) y Unai Simón (28). Todos ellos tienen contratos de larga duración. El extremo navarro, MVP de la final de la Eurocopa de Alemania, después de coquetear las dos últimas campañas con el Barcelona y cuando parecía tener pie y medio fuera de Bilbao, renovó a comienzos del pasado julio hasta 2035, con una cláusula de salida que ronda los 90 millones.

El menor de la saga, que el curso pasado terminó con problemas de pubalgia, ha pasado de puntillas en una pretemporada de lo más accidentada y que no ha dejado buenas sensaciones en el equipo de Valverde. El contrato de Sancet y Vivián con el Athletic también se extiende hasta 2032. Jauregizar, la joya de la corona rojiblanca, es otro de los que ha extendido recientemente su compromiso hasta 2031 haciendo oídos sordos a propuestas muy jugosas de importantes clubes europeos.

En las próximas jornadas, esos 370 millones de euros en los que está valorada la plantilla rojiblanca en la actualidad tras la cesión de Álvaro Djaló al Al-Gharafa catarí justo un año después de su llegada, podrían verse incrementados hasta alcanzar la cifra récord de 385 millones si, tal y como parece, termina de concretarse el fichaje de Aymeric Laporte procedente del Al-Nassar. El central de Agen última su salida del conjunto saudí para reforzar la maltrecha zaga bilbaína tras la suspensión de Yeray por dar positivo en un control de la UEFA el curso pasado y la lesión de rodilla de Unai Egiluz en Camargo que le tendrá fuera de combate toda la temporada.