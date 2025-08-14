El Athletic confirma a Eneko Bóveda al frente de Lezama El club rojiblanco presenta el nuevo organigrama de la Dirección de Lezama para la temporada 2025/26

El Athletic ha hecho oficial el organigrama de la Dirección de Lezama para la temporada 2025/26, «consolidando la coordinación interna y potenciando el desarrollo integral de los futbolistas», como aseguran en su página oficial. Como avanzó este periodico hace un mes, Eneko Bóveda asume la dirección tras una trayectoria de 17 años vinculado al club, como jugador y como miembro de la dirección deportiva.

Desde su llegada al cargo el pasado mes de junio, Bóveda lidera la gestión de todos los equipos masculinos y femeninos de la cantera rojiblanca, respaldado por un equipo de trabajo. La estructura directiva de Lezama se completa con Aitor Ugarte como Director de los Procesos de Entrenamiento y Nekane Díez como Directora de Control Deportivo y Estratégico.

El nuevo organigrama incluye además cuatro coordinaciones de etapa: Rafa Arteagabeitia, encargado de Alevines, Cadetes e Infantil Femenino; Andima Undabeitia, coordinador de Infantiles y Cadetes; Mikel Badiola, al frente de Juveniles y Femenino C; y Xabier Etxeita, coordinador de Basconia y Bilbao Athletic. Borja Celaya, responsable del fútbol base femenino, apoyará a los coordinadores de los equipos femeninos, prestando especial atención al primer filial.

El ascenso de Bóveda a la dirección de Lezama supone un respaldo a su labor y fortalece la posición de su gran valedor, Mikel González, quien logra rodearse de gente de su plena confianza. Además, el de Durango tiene una gran relación con Ernesto Valverde, quien le tuvo dos años como jugador en el Athletic.